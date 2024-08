Sabotagem “Nord Stream”: um mandado de prisão para um mergulhador ucraniano: ele estava escondido em Varsóvia

paraIrene Soave, de Berlim

Os primeiros resultados da investigação policial alemã foram revelados por uma investigação jornalística, mas a Polónia confirmou-os. Sabotagem levada a cabo por um grupo de ucranianos. Berlim: “Não há consequências nas relações com Kiev”

Meses de especulação selvagem a todos os níveis: devem ser os russos, ou a CIA, ou deve ter sido um erro. As investigações na Dinamarca e na Suécia foram encerradas no início de 2024 sem resultados satisfatórios. agora amarelo Após o incidente de sabotagem ocorrido no gasoduto Nord Stream em setembro de 2022, Parece encontrar uma solução Ao investigar Judiciário Federal Alemãopublicado por jornais alemães Petróleo morre, Sueddeutsche Zeitung, terra: Para colocar dispositivos explosivos Quem explodiu o gasoduto Era um grupo de ucranianosQuase todos são mergulhadores experientes Instrutores na escola de mergulho em KyivQue viajou em um veleiro que partiu de Rostock, no norte da Alemanha. pela manhã Um porta-voz do Ministério Público polaco disse ter recebido o mandado de detenção. O que confirma efetivamente o que foi revelado pela mídia alemã.

Contra um deles, o principal suspeitoO Tribunal de Justiça Federal emitiu mandado de prisão para: Vladimir S. Vivendo num subúrbio de Varsóvia, negou todas as acusações contra si e, apesar de ter enviado um mandado de prisão às autoridades polacas e de ter discutido o seu destino – óleo – Ao nível das conversações entre os dois governos, ele ainda está foragido.









































































































A reconstrução feita pelos investigadores, apoiada em vários vestígios – ADN e digitais, bem como resíduos explosivos encontrados no iate – identifica um cenário deste tipo.

Iate “Andrômeda” No início de setembro de 2022, Iate à vela, Bavaria Cruiser 50 Por nome Andrômedapartindo do porto de Hohe Düne em Rostock. Segundo as investigações, havia seis pessoas a bordo do avião, cinco homens e uma mulher, incluindo Vladimir S. Paradas em Rügen, Bornholm e Kristiansau na Dinamarca, em Sandhamn na Suécia e em Kolobrzeg na Polônia. Depois o barco retorna para Rostock. Em algum momento durante a viagem, os investigadores se convenceram disso. A tripulação desceu do iate até o fundo do mar e atacou os artefatos explosivos Para os canos na escuridão do Báltico, A uma profundidade de cerca de 80 metros. A bordo do iate, os investigadores encontraram restos de octogênio, um poderoso explosivo.

Caminhos que levam à Ucrânia Em Andrômeda, investigadores também estão coletando resíduos de DNA. Mas não só isso. UM Radares de velocidadeem Rügen, mostra a passagem de um carro ucraniano: é o aluguel com motorista que traz parte do grupo para a Alemanha. Uma série de nomes falsos que os guardas de fronteira poloneses notaram enquanto examinavam o iate. Seis novos telemóveis foram registados pela primeira vez juntos na costa do Mar Báltico em setembro de 2022.

Várias pistas desse tipo levam os investigadores a… Escola de mergulho em Kyiv, Scuba Family: Três diretores, incluindo a esposa e o marido. Os nomes também são familiares à inteligência, que correspondem aos vestígios individuais deixados no iate. Entre os funcionários da escola estava Vladimir S. READ "10.000 soldados russos mortos": anúncio de mídia pró-Kremlin

Em Berlim O governo não acredita que a investigação do Ministério Público alemão possa levar a um agravamento das relações com Kiev. Em resposta a uma pergunta específica sobre este assunto, durante a conferência de imprensa do governo, o porta-voz do chanceler Schulz, Wolfgang Buchner, respondeu: “Os dois assuntos não têm nada a ver um com o outro”. A garantia da Alemanha à Ucrânia permaneceIremos apoiá-lo enquanto for necessário.”