A Ucrânia traz a guerra para a Rússia, e é por isso que Kiev atacou Kursk

Não há alternativas para Kiev: Sem a capacidade de lançar mísseis em profundidade no território russo, são necessárias operações terrestres como as lançadas na região de Kursk Semana passada. Ucrânia mais uma vez apela aos parceiros ocidentais para acabarem com o embargo Sobre a utilização de mísseis para atacar a Rússia para evitar que as forças de Moscovo utilizem o seu território para lançar ataques contra a população civil ucraniana. O conselheiro do presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, denunciou numa publicação na sua conta na aplicação “Telegram” que “esta é uma guerra sem regras” para Moscovo.

“Como qualquer outra região fronteiriça da Rússia, Kursk ilustra bem a guerra vil que os russos estão deliberadamente a travar, uma guerra que não obedece às regras da guerra.” Ele disse. Portanto, para Kiev, é legítimo atacar o território russo porque é usado para armazenar equipamentos e hospedar bases aéreas. Pequenos componentes básicos de artilharia e “preparação para ataques em grande escala contra a população civil de outro país”. A Rússia faz isto porque é certa que a santidade do seu território não será violada e que ninguém destruirá a infra-estrutura logística e militar em território russo. Mas a Ucrânia mostrou hoje que este não é o caso.”

lá Existem apenas duas maneiras de forçar a Rússia a cumprir as regras. Destruição da infra-estrutura militar russa através de operações terrestres como as conduzidas em Kursk. Podolyak sublinhou que, com ataques de longo alcance “profundos” na Rússia, as operações “exigem numerosos mísseis e o fim da proibição não oficial da utilização destes mísseis no território da Federação Russa”.

Kyiv Mas confirma que não pretende ocupar a região russa. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores explicou que a operação visa dificultar a logística militar das forças de Moscou e fortalecer as unidades militares no leste da Ucrânia. “A Ucrânia, ao contrário da Rússia, não precisa da propriedade de outras pessoas. A Ucrânia não está interessada em controlar a região de Kursk, mas sim em proteger as vidas dos ucranianos”, explicou Heorhiy Tykhi. Segundo o relato ucraniano, as forças de Kiev controlam 1.000 quilómetros quadrados de território.

Volodymyr Zelensky disse: “Apesar das batalhas intensas e difíceis, as nossas forças continuam a avançar na região de Kursk”. O presidente ucraniano acrescentou que “o fundo de câmbio do nosso país está a crescer”, referindo-se à captura de soldados russos para serem trocados por prisioneiros ucranianos. “74 comunidades sob nosso controle Onde são realizadas inspecções e são adoptadas medidas de estabilização, continuam a ser desenvolvidas soluções humanitárias para estas áreas. “Sou grato aos nossos guerreiros por seu serviço heróico e os preparativos para nossos próximos passos continuam.”

Enquanto isso, eu Civis deslocados da região russa Eles serão transferidos nos próximos dias para áreas ocupadas pela Rússia na UcrâniaO governador provisório Alexei Smirnov fez a previsão depois de discutir o plano com o seu colega nomeado pela Rússia em Zaporozhye, Yevgeny Paletsky. Paletsky propôs abrigar os deslocados em sanatórios e pensões no Mar de Azov. Smirnov explicou que a primeira transferência ocorrerá nos próximos dias. Smirnov destacou ontem que já existem 121 mil pessoas deslocadas da região de Kursk. Duzentas pessoas foram transferidas para Moscou e 940 para a região de Moscou.