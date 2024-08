Se o ataque ucraniano na região russa de Kursk “não satisfizer Putin, se o deixar um pouco desconfortável, há uma solução simples: ele pode deixar a Ucrânia e acabar com isso”: o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, explicou que Kiev tem o poder de Washington. total apoio à sua incursão que trouxe a guerra à Rússia e envergonhou o Kremlin já há uma semana.

Hoje, como não há meses, Kiev olha para o futuro com optimismo: “Apesar das batalhas difíceis e intensas, as nossas forças continuam a avançar”, declarou Volodymyr Zelensky agora que os seus documentos foram revelados, alegando que “74 comunidades estão sob o controlo da Ucrânia. ” “Controlos.” ​​Quanto às declarações vindas de Moscovo, são de natureza completamente diferente, afirmando que as forças russas continuam a repelir as tentativas ucranianas de penetrar profundamente enquanto bombardeiam as reservas das Forças Armadas de Kiev na região de Sumy.

Antes de Zelensky, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Heorhi Tehy, já tinha afirmado sucessos para a operação ucraniana, explicando que a ofensiva em Kursk “impede a Rússia de mover mais unidades para Donetsk e complica a sua logística militar”. O porta-voz de Kiev sublinhou que Kiev não está interessada em anexar qualquer território russo, mas apenas em atacar “estruturas e unidades militares russas”. Quanto mais cedo a Rússia concordar em restabelecer uma paz justa, mais cedo as incursões ucranianas em território russo cessarão.

A imagem está a tornar-se cada vez mais clara nas palavras das autoridades ucranianas: a operação em Kursk destina-se a aliviar a pressão na frente oriental da guerra e a obter um “fundo de despejo” – como o próprio Zelensky o descreveu – para usar contra os russos que reivindicam territórios ocupados. . O presidente ucraniano conta com o apoio da América, bem como dos parceiros ocidentais, com a Comissão Europeia a afirmar que “apoia totalmente o exercício legítimo de autodefesa da Ucrânia”, incluindo através da incursão em Kursk. Por outro lado, a Rússia, através do seu Vice-Representante nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, falou do “crime” e do “ataque bárbaro”, com os quais Kiev mostrou a sua “verdadeira face” e pelos quais não merece “nada além de uma derrota completa e derrota completa.” Rendição incondicional.”

Enquanto isso, as evacuações continuam: Artyom Sharov, do Ministério de Emergências da Rússia, disse que outros 2.000 civis deixaram zonas de combate na região russa em 24 horas, depois que o governador de Kursk, Alexei Smirnov, enviou uma mensagem no dia anterior com um saldo de cerca de 121.000 pessoas. Eles foram evacuados desde o início da incursão, em 6 de agosto. Entretanto, a agência de direitos humanos da ONU também interveio sobre o destino dos civis, dizendo estar “preocupada” com o impacto potencial das batalhas sobre os residentes indefesos de Kursk. A porta-voz da agência disse: “Onde quer que ocorram operações militares em ambos os lados, a protecção dos civis, de acordo com o direito humanitário internacional, deve ser a mais alta prioridade”, observando que as Nações Unidas receberam relatos não verificados do assassinato de pelo menos quatro civis, em além de um correspondente de guerra. Um paramédico ficou ferido.

Enquanto a ofensiva ucraniana em Kursk continua, a guerra intensifica-se no leste, onde, segundo o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas lançaram 52 ataques na região de Pokrovsk, em Donetsk, em 24 horas: quase o dobro dos ataques diários de há uma semana. Em resposta, as autoridades pró-Rússia em Luhansk relataram duas pessoas mortas e mais de 30 feridas depois que as forças ucranianas bombardearam um ônibus que transportava civis na cidade de Lysychansk.

