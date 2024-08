“Imediatamente dê um passo para trás.” Aviões e submarinos foram implantados

Dentro de alguns dias, e talvez ainda hoje, e muito provavelmente antes da cimeira de cessar-fogo que terá lugar na quinta-feira em Gaza, o Irão poderá levar a cabo o anunciado ataque retaliatório contra Israel. Assim, os meios de comunicação americanos e israelenses captam as notícias que chegam dos serviços de inteligência dos dois países. “O Irão tomou medidas preparatórias significativas para as suas unidades de mísseis e drones, semelhantes às que tomou antes do ataque a Israel em Abril”, escreveu o jornalista israelita Barak Ravid, que está bem familiarizado com o dossiê, em X, citando os Estados Unidos e Irã. Autoridades de Jerusalém.

A incerteza sobre o momento é determinada pelo facto de que, embora o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, queira evitar uma reacção demasiado dura e a confie sobretudo aos “representantes” do Irão (o Hezbollah no Líbano, várias milícias na Síria e no Iraque, os Houthis no Iémen) . ), o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica procura um ataque direto do Irão, bem como de “representantes”, uma ação maior do que o ataque ocorrido em 13 e 14 de abril.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica gostaria de agir hoje para coincidir com o feriado judaico de Tisha B’av, que comemora a destruição do Templo em Jerusalém. Em 2 de agosto, muitos analistas previram que a resposta ao assassinato do chefe do Bureau Político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do segundo em comando do Hezbollah, Fouad Shukr, em Teerã, aconteceria nesta mesma noite, o que foi simbólico para todos os judeus.

À luz do potencial ataque, Israel poderia levar a cabo um ataque preventivo contra o Hezbollah, que, não surpreendentemente, fechou ontem a sua sede em Beirute, enquanto imagens de satélite publicadas pelo website israelita IntelliTimes mostram que as docas do porto libanês estão quase vazias de passageiros. Navios mercantes, temendo acção preventiva israelita (em resposta a rumores de acção do Hezbollah contra o porto de Haifa, ou de infiltração de comandos da unidade Radwan).

Dado o perigo de um ataque iminente, o secretário de Defesa dos EUA, Austin – que cinco dias antes havia enviado dezenas de aeronaves F/A18 Super Hornet para a região (Jordânia ou Catar) – ordenou um submarino nuclear, o USS Georgia, equipado com 154 Tomahawk mísseis, a serem enviados para lá O Lincoln Carrier Battle Group também foi transferido para a área com um esquadrão de F35Cs e três FA18s, que também incluía três destróieres da classe Arleigh Burke. Mas Lincoln está muito longe, a mais de 5.600 milhas náuticas da Península Arábica, dada a sua presença no Oceano Pacífico, em Guam: não chegará antes de 17 de agosto, e o ataque poderá acontecer antes disso.

Contudo, a diplomacia internacional está a fazer tudo o que pode para mitigar o ataque, porque não o pode impedir. O presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu-se com os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido para discutir a situação no Médio Oriente. A Casa Branca emitiu um memorando no qual o presidente dos EUA, a primeira-ministra Giorgia Meloni, o chanceler alemão Olaf Scholz, o primeiro-ministro britânico John Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron pediram ao Irão que “retirasse as suas contínuas ameaças de lançar um ataque militar contra Israel” enquanto decide lançar um ataque militar contra Israel. Eles “recuaram” e dizem que “discutiram as graves consequências para a segurança regional se tal ataque ocorresse”. “Devemos estar preparados para o que poderá ser uma série de ataques significativos”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas, acrescentando que Washington partilha a avaliação de Israel sobre “a possibilidade de um ataque esta semana”.