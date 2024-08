A UE avisa Musk algumas horas após a entrevista com Trump: “Tome medidas contra o discurso de ódio e notícias falsas ou sanções em breve”.

Poucas horas depois da entrevista ao vivo no X di Elon Musk para Donald TrumpComissário da UE para o Mercado Interno, Thierry Breton Ele escreveu uma carta ao ex-chefe da Tesla e do Twitter exigindo ação imediata contra “postagem de conteúdo que possa levar a isso”. Incitação à violênciaparaOdiar e outros racismo“, também” em conjunto com importantes Eventos políticos ou social Em todo o mundo, incluindo discussões e Entrevistas no contexto eleitoralO Comissário da UE insta Musk a “confirmar imediatamente a eficácia dos seus sistemas e informar a minha equipa sobre as medidas tomadas”. pena X: “Meus serviços e eu – escreve ele – seremos assim Muito atencioso A que evidências você está se referindo? Violações“Por Padrões” Não hesitaremos em aproveitar ao máximo nossos padrões Ferramentasinclusive através da adoção de medidas temporárias, se justificado Proteção dos cidadãos à União Europeia causando graves danos.

O alerta emitido para Uma tentativa sem precedentes Para estender a lei a ser aplicada nele Europa Para atividades políticas em NÓS“, escreveu a CEO da X, Linda Yaccarino, em sua conta social. Ele acrescenta que Britton “é tratado de uma forma… Meu pai cidadãos europeus, o que sugere que estão impossível Para ouvir uma conversa e tirar suas próprias conclusões.” Enquanto isso, o próprio Musk respondeu à mensagem escrita de Britton no “X” com “Oi!”

Na sua carta, o comissário da UE refere-se à entrevista anunciada com Trump “que também estará disponível para os utilizadores da UE”, mas também “eventos recentes no Reino Unido”: a referência Perturbações lançada por grupos violentos Extrema direita Língua inglesa depois da onda Informação errada e Notícias falsas Nas redes sociais eu segui Massacre de meninas para Porto Sulperto de Liverpool. O próprio Musk comentou um tweet contendo um vídeo dos confrontos, escrevendo: “A guerra civil é inevitávelA sentença foi descrita pelo porta-voz do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, e por outros representantes do governo britânico como “injustificada”.

“Entendo que atualmente está sendo realizado um teste de estresse da plataforma. Nesse contexto, sinto-me obrigado a lembrá-los das obrigações de devida diligência nos termos da Lei de Serviços Digitais (DSA), conforme estabelecido em meu post anterior. entidade que controla, em última instância, a plataforma Mais de 300 milhões de usuários Em todo o mundo, incluindo Um terço está na União Europeiaque é classificada como uma plataforma online muito grande, você temObrigação legal “Para garantir que

Britton lembra a Musk que isso significa “garantir, por um lado, que… Liberdade de expressão e informaçãoincluindo a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, são efectivamente protegidos, por outro lado, tudo isso Medidas de mitigação proporcionais e eficazes No que diz respeito à amplificação de conteúdos nocivos em relação a eventos relevantes, incluindo transmissões ao vivo, que, se não forem abordados, poderão aumentar Perfil de risco X e efeitos nocivos são gerados no discurso civil e na segurança pública ”Isso também significa: ter que denunciar sem demora injustificada. Autoridades judiciais e administrativas a União Europeia relativamente às medidas tomadas para responder às suas ordens contra conteúdos considerados ilegais, de acordo com a legislação nacional e/ou comunitária; Levantando Ações oportunasé diligente, não arbitrário e objetivo no recebimento de notificações de usuários que considerem determinados conteúdos ilegais; Informar os usuários sobre as medidas tomadas após o recebimento do aviso relevante e relatar publicamente sobre as ações de moderação de conteúdo”, continua a carta.

O Comissário do Mercado Interno também confirma que as obrigações da Lei dos Serviços Digitais “se aplicam”. Sem exceção ou discriminação Moderar toda a comunidade de usuários e conteúdosIncluindo-se como usuário Com mais de 190 milhões de seguidores.” Então Britton lembra a Musk: “Na verdade, estou Formalidades estão em andamentoNo contexto dos processos judiciais em curso contra ele, portanto, “qualquer impacto negativo do conteúdo ilegal sobre X na UE pode ser relevante para a avaliação abrangente da conformidade de X com a legislação da UE”. Tudo isto enquanto às 20h locais (2h hora italiana), Elon Musk assumirá o inusitado papel de entrevistador, fazendo perguntas ao candidato republicano. Esta é a primeira conversa pública entre os dois desde que o bilionário dono da Tesla fez o anúncio apoiar Para o empresário. A entrevista será transmitida na conta oficial de Trump, que foi restaurada um mês após a compra de Musk pendurado depoisAtaque ao Congresso Em 6 de janeiro de 2021.