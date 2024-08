Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo | Gallant: “As ameaças do Irão e de Beirute podem tornar-se realidade.” As negociações de 15 de agosto não incluirão o Hamas

Al-Tijani sobre Gaza: “Chega de ataques a civis, Israel diz sim a um cessar-fogo. “Estamos prontos para fazer a nossa parte.”

(Paola De Caro) São duas frentes abertas Para o qual a Itália avança “com um objetivo”. Um “cessar-fogo” também foi alcançado em Gaza Usando nossos soldadosDos carabinieri à solução «Dois povos, dois estados, Israel e Palestina». Restabelecer o direito internacional, evitando vítimas civis, Prevenindo a escalada “Terá resultados emocionantes nas áreas em questão, e do ponto de vista do desenvolvimento económico e do crescimento, em todo o mundo.”

Por isso, Antonio Tajani, o Ministro das Relações Exteriores, suaviza as palavras, mas não deixa de permanecer aberto Todos os canais diplomáticos Para resolver Crise no Médio Oriente O conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Com um acompanhamento “muito cuidadoso” da situação na Venezuela, que inclui “os nossos cidadãos, que têm ou não duplo passaporte, estão a ser sujeitos a detenções e violência por parte do governo Maduro, que ainda não provou a sua vitória nas eleições”. ” E com um forte pedido sobre um tema um tanto relacionado: “E ainda mais numa situação tão difícil a nível global, Chegou a hora de o Banco Central Europeu se transformar, E também do ponto de vista institucional. Não só pode controlar a inflação, como também estimular a economia. Ele pode fazer isso de forma instantânea e decisiva Taxas de juros». (…)

