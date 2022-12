Irão, na prisão, a artista Taraneh Al-Idoosti apareceu sem véu no Corriere.it

para Alessandra Muglia

A estrela do filme vencedor do Oscar “O Cliente” apoiou os protestos nas redes sociais. Medos sobre o destino de uma médica

Sua fama global não foi suficiente para protegê-la: a atriz foi presa ontem em Teerã Tarana Idustitambém conhecida na Itália por seu papel no filme vencedor do Oscar o consumidor, Por Asghar Farhadi. A artista de 38 anos, que é casada e tem mãe, foi detida em sua casa e presa sob a acusação de “publicar conteúdo falso e distorcido e causar caos”. Em outras palavras, ela foi punida por apoiar protestos contra o regime nas redes sociais desde o início, graças aos seus oito milhões de seguidores no Instagram, onde sua conta agora está suspensa.

Já no dia 16 de novembro, No dia da morte de Mohsa Amini, o pavio que acendeu os protestos, Ele postou uma foto com a legenda: “Dane-se esse cativeiro”. Referindo-se ao processo de prisão durante o qual a menina presa foi morta por usar mal o hijab. A legenda dizia: “Não se esqueça do que as mulheres iranianas passam” e pedia a todos que “dizessem o nome dela, espalhem a palavra”.

Outra postagem poderosa dela é datada de 9 de novembro: ela fica com os cabelos ao vento, sem véu, segurando um pedaço de papel onde se lê “Mulher, Vida, Liberdade”. O slogan tem sido o grito de guerra dos manifestantes que pedem o fim da República Islâmica há três meses. Um gesto que lhe custou a exclusão de qualquer lugar do Irã. Mas ela deixou claro que queria ficar no país a qualquer custo e voluntariamente parou de trabalhar para apoiar as famílias das vítimas da repressão. READ Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo

Sua última postagem é de 8 de dezembro, dia em que ocorreu a primeira execução Um dos manifestantes dessa onda de protestos que logo assumiu feições de uma verdadeira revolução: Mohsen Shekari, 23 anos, foi para a forca. Dirigindo-se aos falcões do regime, ele escreveu: “Relaxe e espere pelos resultados do derramamento de sangue.” Ele alertou a todos, mesmo fora do país, que “seu silêncio significa apoio à opressão e à opressão” e “qualquer organização internacional que testemunhe derramamento de sangue e não funcione é uma vergonha para a humanidade”.

Aliduwosti estava bem ciente dos riscos que corria ao expor sua oposição. Afinal, não é a primeira vez que a atriz desafia as autoridades. em junho 2020 Ela foi condenada a cinco meses de prisão, suspensa: ela foi acusada de fazer propaganda contra o estadopor expressar comentários críticos contra a força policial nas redes sociais. Em seguida, ela divulgou um vídeo da polícia moral agredindo uma mulher que se recusou a usar um hijab. “Não somos cidadãos, mas somos reféns”, exclamou no Instagram, substituindo a fotografia do seu perfil por uma negra, para recordar os manifestantes mortos pelas forças de segurança em novembro de 2020. Anos antes, em 2016, a sua “tatuagem ”causou um escândalo feminista »no braço esquerdo, com as autoridades a exigirem intervenção judicial. Em seu Instagram, ela explicou: “Ser feminista não significa ser contra o homem ou contra a família, mas sim que todo ser humano, independente de gênero, tem direito à sua individualidade e a escolher a vida que quiser”.

No mês passado, as forças de segurança em Teerã prenderam duas outras atrizes iranianas – Hengama Ghaziani e Katayon Riahi – por aparecerem sem o hijab e mostrar solidariedade aos manifestantes nas redes sociais, e elas foram libertadas depois de algumas semanas. READ Um final horrível por causa de um colega, o erro imperdoável - Libero Quotidiano

Esperando para entender o destino do Idosti Tarana, Há preocupação com o destino de outra mulher que apoiou os protestos: Aida Rostami, um médico de 38 anos, que tratou em casa os manifestantes feridos que relutavam em ir ao hospital, onde corriam o risco de serem presos. As autoridades disseram que ela foi morta em um acidente de carro. Mas seus familiares teriam declarado que havia claros sinais de tortura no corpo da jovem. Àquela altura, o judiciário teria apresentado nova versão dos fatos: “Cair de uma ponte após discussão verbal e física com homem”. notícias emitidas por Fio iraniano E a Rádio FardaNão foi relançado por outra mídia iraniana.