Antonio Panziri e o Mistério dos 100.000 Euros: Cheques nas suas Contas de Comunicações

para José Guastella

Perfure a quantidade exata de MEP. E a Grécia congela os bens da família Kylie. Questão de habitação em Cervinia

É no último dia 7 de dezembro, dois dias antes do início da blitzkrieg que vai minar a já precária imagem do Parlamento Europeu com a prisão. por Antonio Panziride Francesco Giorgi, seu assistente quando até 2019 foi deputado europeu pelo Partido Democrata e Artigo 1 e agora trabalha com Andrea Cozzolino (não investigado e suspenso pelo Partido Democrata), e outras pessoas somadas à eurodeputada grega Eva Kaili ( Preso quinta-feira), Um dos 14 vice-presidentes do Parlamento foi surpreendido em sua casa com o flagrante delito Depois que o pai foi parado na rua com um carrinho contendo € 600.000 em notas. tratar Uma rodada de propinas, dinheiro e presentes do Catar e Marrocos Organizar “Discursos Políticos aos Deputados do Parlamento Europeu” com o objetivo de melhorar a reputação dos dois países no debate sobre direitos humanos. Uma, pelo tratamento dispensado aos trabalhadores da construção civil na Copa do Mundo, que, segundo algumas estimativas, eles teriam recebido Ele registrou 6.500 mortes de brancos; O segundo é o caso dos migrantes que atravessam o Marrocos desde a costa para chegar à Europa e para fins expansionistas no Saara Ocidental.