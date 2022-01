O chefe da inteligência militar dinamarquesa está com grandes problemas

Jornais dinamarqueses publicaram hoje, segunda-feira eles revelaram Que uma das pessoas envolvidas em uma grande investigação judicial com os serviços nacionais de inteligência é Lars Vindsen, chefe de Serviço de Inteligência de DefesaAgência de Inteligência Militar Dinamarquesa. Vindsen é acusado de divulgar ilegalmente informações confidenciais com três outros membros da inteligência.

Em relação ao assunto – de que todos os grandes jornais dinamarqueses estão falando -, no entanto, muito pouca informação está circulando, dada a sua sensibilidade. No entanto, vários jornais dinamarqueses escreveram que a prisão de Vindsen está ligada a grande escândalo que afetou os serviços de inteligência dinamarqueses entre 2020 e 2021, quando se descobriu que eles haviam desenvolvido uma relação extremamente próxima com a Agência de Segurança Nacional, a principal agência de segurança nacional dos Estados Unidos. Este relatório incluiu, por exemplo, extensas escutas telefônicas da chanceler alemã Angela Merkel e, de acordo com algumas perguntas da imprensa, a troca de muitas informações confidenciais coletadas pela inteligência dinamarquesa sobre alguns dinamarqueses.

Vindsen está preso desde 8 de dezembro, dia em que foi preso junto com outros quatro membros da inteligência dinamarquesa: somente na segunda-feira o tribunal permitiu que sua participação na investigação fosse publicada. Vindsen tem 57 anos e há muito é um dos líderes mais importantes da inteligência dinamarquesa: nos últimos 20 anos foi chefe do serviço de inteligência policial, chefe de um departamento do ministério e, finalmente, chefe da inteligência militar, cargo exerce desde 2015.

Não há muitos detalhes sobre as acusações contra ele: sabe-se apenas que juízes de inteligência policial o acusam de violar um artigo do Código Penal que prevê pena de até 12 anos de prisão por “divulgação de informações altamente sigilosas”. De acordo com a televisão estatal dinamarquesa Médico A agência de inteligência policial suspeita principalmente que Vindsen e alguns de seus colegas foram as fontes de investigações jornalísticas que nos últimos meses revelaram muitos aspectos da cooperação entre agências de inteligência dinamarquesas e a Agência de Segurança Nacional, causando grandes danos à sua imagem. inteligência dinamarquesa.

Talvez o caso de Vindsen caia na sutil área cinzenta entre duas necessidades muitas vezes opostas: a proteção da segurança nacional, mesmo com operações dentro dos limites do que a lei permite, e uma certa transparência que o Estado é obrigado a garantir. A história também aborda outras questões importantes, como a publicação em jornais de informações confidenciais de segurança nacional e a suposta violação da privacidade dos cidadãos por agências de inteligência.

Um porta-voz da Agência de Inteligência da Polícia Dinamarquesa ele disse para Reuters A divulgação de informações altamente classificadas pode causar “consequências graves ou extremamente graves” para a Dinamarca, a União Europeia e a OTAN.

Vindsen se declarou inocente, dizendo a jornalistas dinamarqueses que considera as acusações contra ele “ridículas”. Não se sabe exatamente quanto tempo durará a investigação e quando o julgamento começará: Vindsen permanecerá na prisão até pelo menos 3 de fevereiro.