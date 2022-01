Bomba de migrantes paira sobre governo: 2.000 equipes de resgate desembarcam em Lampedusa

Em estado de completa emergência política devido à eleição do Presidente da República, outro barco chega a Lampedusa com 280 migrantes e 7 corpos a bordo. Mais uma viagem de esperança que o governo e em particular a ministra do Interior Luciana Lamorgese não conseguiu impedir, pois depois de anos de conversas e visitas um tanto oficiais aos países de saída de imigrantes, a passagem ainda não deixou de ser humana. Só em 2021, 67.000 imigrantes ilegais chegaram às nossas costas.

“Em silêncio geral – comenta o subsecretário Nicola Molteni – nos primeiros 25 dias de janeiro temos mais de dois mil desembarques. O dobro do mesmo período de 21. Um fato que deve alarmar a preocupação e a ansiedade. A chegada de Lampedusa nestes dias e noites e a presença de três ONGs, uma italiana e duas estrangeiras, confirmam que o fenómeno da gestão dos fluxos migratórios, sobretudo no Mediterrâneo central, continua a ser um problema gigantesco das instituições europeias e do governo nacional. Não posso subestimar, mas trato imediatamente com grande urgência.” Ele continua: “Também porque mais partidas e mais desembarques também levam a mais vítimas e mais desaparecidos no mar. A morte de mais de 1.500 pessoas no Mediterrâneo central em 2021 é uma realidade trágica Sem uma resposta da sociedade, há uma necessidade imediata de uma intervenção nacional para defender as fronteiras e combater os contrabandistas e traficantes de seres humanos.”

Ontem à noite, a Guarda Costeira italiana interveio com dois barcos da guarda costeira para resgatar 280 pessoas a bordo do barco de 20 metros, cerca de 20 milhas ao sul da ilha de Lampedusa, na Região Administrativa Especial de Responsabilidade Italiana. O barco já estava à deriva há várias horas nas águas da Tunísia. As autoridades do país do norte da África coordenaram imediatamente as operações enviando um navio de resgate, que, no entanto, não conseguiu determinar a localização do navio. Nas horas seguintes, o barco, que muito provavelmente “retomou a navegação para norte – explica uma nota da Guarda Costeira”, foi identificado perto das águas italianas responsável pela busca e salvamento por aeronaves da Frontex. Depois, nas águas da zona de busca e salvamento italiana, juntou-se ao barco um barco da guarda costeira que partia de Lampedusa e um do navio financeiro e da ONG Alita Mare.

Três migrantes foram encontrados a bordo do navio sem vida. Outros quatro, que apareceram imediatamente em condições miseráveis ​​perante os médicos assistentes do Sisom, morreram provavelmente de hipotermia, antes de chegarem à ilha. As vítimas são todas consideradas cidadãos bengalis. Os sobreviventes vêm de Bangladesh, Egito, Sudão e Mali e foram levados para o hot spot Contrada Imbriacola, que já estava cheio há dias além do limite permitido.

O Ministério Público de Agrigento, liderado por Luigi Patronaggio, abriu uma investigação contra desconhecidos. O suposto contrabandista, que já está sendo procurado pela polícia, será indiciado pela morte dos sete “em consequência de outro crime”.