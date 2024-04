Herança, Rafaela “vê” 150 mil euros e chora: reação de Liorni

O jovem siciliano, que chegou à etapa final sem erros, desatou a chorar de stress antes de dar a resposta (errada).

ainda Rafaela Campeão Legado. No episódio transmitido na tarde de ontem (sexta-feira, 26 de abril) do programa Rai 1 Games, a competidora conseguiu mais uma vez conquistar o título, derrotando seus concorrentes nas diversas partidas do programa. Seu caminho foi excelente e ela chegou guilhotina Com asas nos pés e entusiasmo intenso, sem errar nem uma única resposta. Mas infelizmente a menininha de Messina não brilhou na última etapa do espetáculo competitivo como nas anteriores, e ao soar a campainha era a heroína de uma minissérie. Colapso emocional Isto criou alguns momentos constrangedores no estúdio, que foram imediatamente resolvidos através de uma intervenção Marco Liorni.

L'Eredità, episódio de sexta-feira, 26 de abril: a heroína de Rafaela (de novo).

Raffaella confirmou seu título de campeã do L'Eredità com um passe Nicolau Na partida de 100 segundos, ainda na trilogia, ambos superaram FranciscoO concorrente que monopolizou os holofotes nas últimas semanas com Duas grandes vitórias. Como esperado, a viagem do competidor siciliano à guilhotina foi notável, mantendo intacto o prêmio em dinheiro 150 mil euros Sem cometer um único erro. Mas quando se tratou de dar a resposta exata à final, as coisas mudaram rapidamente Ele cai.

Rafaela teve que conectar as cinco palavras: colocar, compartilhar, poucos, vender, administrar. Antes de ficar sem tempo para encontrar a resposta e escrevê-la no cartão, ele teve um momento de alívio. Frustração de fato Ele começou a chorar. O close da diretora eternizou as lágrimas escorrendo por seu rosto, e fica claro que Lloreni também percebeu seu momento de dificuldade, mas se limitou a sorrir para ela para encorajá-la porque não poderia – por regulamento – falar com ela naquele momento no jogo.

As lágrimas de Rafaela e a reação (terna) de Llorni.

Rafaella escolheu o termo “preçoDepois de escrever a palavra, ele foi capaz de explicar por que lágrimas. A menina revelou que estava confusa porque não conseguia decidir entre duas soluções: “Segui um fio lógico, tinha mais palavras e escolhi uma em vez da outra”, disse ela a Lloren, acrescentando que o termo acabou por ser descartado. foi custo. O anfitrião imediatamente a tranquilizou, declarando que a última palavra não era a palavra vencedora. Rafaela então admitiu, ainda aos soluços: “No começo eu disse que deixei a ansiedade de lado, mas na verdade agora estou ansiosa e também sinto muito porque sei que posso ter errado na resposta”. Comovido com o espetáculo, Llorne ofereceu palavras de incentivo e enviou um lenço (de uma mulher da plateia) para permitir que a competidora enxugasse as lágrimas. Então com Doçura e simpatiaele anunciou A solução da guilhotina foi o “acerto de contas”.mas a essa altura Rafaela já havia se recuperado do momento de frustração e cumprimentou a todos com um sorriso, confiante de que poderia relançar o ataque ao prêmio em dinheiro em um dos episódios seguintes.

Reações nas redes sociais

Lágrimas do jovem jogador o legadoclaro, não passou despercebido XMuitos usuários comentaram sobre o incidente. Há aqueles que colocam uma linha abaixo dissoEmotividade excessiva A menina a aconselha a ficar mais calma: “Meu Deus, Rafaela, você é tão jovem e meiga, então não tenho vontade de criticar você, mas venha menos, senão você não chega lá aos trinta”. Outro usuário comentou: “Hoje não quero ser o Marco Llorni que vai decepcionar esse concorrente tão simpático”. Embora tenha havido algum sarcasmo, a maioria das reações das pessoas na Internet foram de solidariedade para com a menina: “Coitada, a pressão psicológica pregou-lhe uma partida feia”, “O stress está a matá-la” e “Ela estava convencida”. “Ela ganhou, que piada.”

