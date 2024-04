F1 – Reverse DRS: Outra ferramenta da Formula Entertainment

A primeira temporada da nova era da Fórmula 1 chegou ao fim. Os novos veículos monolugares com efeito solo atingiram parcialmente os objetivos anunciados pela FIA e pela mídia Liberty na apresentação do novo carro. Conceito Aerodinâmica Carro de asa. Os condutores apreciaram a ligeira melhoria no equilíbrio aerodinâmico dos seus carros, especialmente no duto de ar deslizante.





mas Os carros de Fórmula 1 da “próxima geração” não podem prescindir da assistência DRS para facilitar as manobras de ultrapassagem. O polêmico sistema aerodinâmico de redução de arrasto é companheiro de viagem da categoria máxima do automobilismo desde 2011. Apesar das inúmeras alterações nos regulamentos técnicos, que em alguns casos foram verdadeiras revoluções, a necessidade de melhorar o desempenho na pista não pode ser ignorada a partir do uso o referido sistema.



O Departamento Técnico da FIA está tomando as medidas necessárias para 2026, ano em que estreará a nova geração de motores.. A arquitetura das futuras unidades de potência abandonará o complexo componente MGU-H em favor de uma contribuição igual, em termos de potência entregue, do motor de combustão interna (ICE, Sr. Dr.) E do lado híbrido. Desde as primeiras análises efectuadas pelos fabricantes, o objectivo de equalização da potência actual dos motores, imposto pela Federação Internacional, não tem sido fácil de alcançar, ao ponto de se considerar uma revisão profunda dos actuais modelos aerodinâmicos.





F1. Aerodinâmica ativa

O sistema DRS é na verdade a primeira aplicação do conceito de aerodinâmica ativa na Fórmula 1. Por aerodinâmica ativa entendemos a possibilidade de ajustar a configuração aerodinâmica do monolugar durante a corrida, de modo a reduzir dinamicamente o nível de arrasto do monolugar. assento. -Avance o assento.



Vista lateral dos ailerons com DRS fechado e aberto

Este conceito pode ser aplicado através da implementação de um sistema de regulação das laterais das asas com incidência variável em relação ao nível de carga ideal em cada trecho da via, bem como na asa dianteira para passageiros individuais. Os estudos realizados pela FIA são necessários para que os carros monolugares de 2026 possam utilizar o combustível de forma eficiente e possam garantir o mesmo desempenho dos atuais monolugares. Ross Brawn, Diretor Geral de Automobilismo da FIA, acredita que a aerodinâmica ativa é uma opção chave para a Fórmula 1 no futuro:





“Uma das grandes vantagens do carro 2026 é a introdução da aerodinâmica ativa. Acho que é um movimento de eficiência muito atraente. Ainda precisa de ser estudado para compreender a sua viabilidade e se pode ser feito de forma segura e previsível. Mas a aerodinâmica ativa já está presente no sistema DRS. A aerodinâmica ativa poderia, pelo menos em teoria, ser um fator decisivo para aumentar o espetáculo na pista.



Sistema Red Bull RB18 DRS

F1. O oposto da aerodinâmica ativa

A primeira aplicação da aerodinâmica ativa (DRS, Sr. Dr.) foi concebido para facilitar as operações de ultrapassagem num contexto técnico em que um automóvel monolugar perde uma grande proporção da carga aerodinâmica na proporção inversa da distância ao veículo sob ataque. Com a revolução técnica que entrou em vigor em 2022, este fenómeno foi mitigado pela preferência às viagens através das correntes aéreas. Um novo campo de aplicação poderia ser introduzido, desde a aerodinâmica ativa até assentos individuais. O objetivo é evitar que um carro monoposto decole.

Em essência, evite realizar eventos onde os monolugares sejam tão difíceis após algumas voltas que não permitam manobras de ultrapassagem na pista. A ideia de manter um pelotão compacto de assento único poderia ser alcançada através do conceito de aerodinâmica reversa ativa, como especulou Brown: “Se você tem aerodinâmica ativa, obviamente você pode influenciar o carro à sua frente. Você pode limitar uma distância próxima e, quando chegar a um certo ponto, o carro à sua frente perde um pouco de downforce e você ganha algum downforce. Existem truques com os quais você pode brincar. “Poderia ser uma oportunidade.”





F1. A aerodinâmica ativa é outra ferramenta para entretenimento de espetáculos

Usar “truques” para tornar uma apresentação convincente é, na verdade, uma manipulação do verdadeiro conteúdo da apresentação. Do ponto de vista da condução, pode representar um achatamento significativo dos valores na pista. Os pilotos mais talentosos devem ter a oportunidade de fazer a diferença sem ficarem presos a hardware que os deixa constantemente vulneráveis ​​a ataques. Ao mesmo tempo, as equipas que melhor trabalharam têm o sagrado direito de colher os frutos do seu trabalho sem que o nível artístico do projecto seja insultado pela lógica do entretenimento.

Sistema DRS no Aston Martin AMR22

F1. Um olhar para o passado pode sugerir escolhas mais racionais

A FIA e a Liberty Media provaram que o passado pode fornecer excelentes ideias para o futuro da Fórmula 1, tirando a poeira do conceito físico de efeito solo depois de mais de quatro décadas. Existem alternativas para melhorar o trabalho na pista e a imprevisibilidade do resultado sem manipulações incompreensíveis? A resposta é sim. Uma medida possível poderia ser a troca não obrigatória de pneus durante a corrida. Alexander Albon correu todo o Grande Prêmio da Austrália com composto duro, exceto na última volta, conquistando um pequeno ponto inesperado no Campeonato Mundial.





Se não tivesse tido que parar de acordo com o regulamento, teria alcançado um impressionante sétimo lugar. Deixando as equipes com uma ampla escolha de veículos e estratégias ao invés de sofrerem a influência de sistemas de morte cerebral que aumentam e diminuem o potencial de seus carros dependendo de sua posição na pista. A Fórmula 1 é inerentemente um espetáculo único que não precisa de modificação genética.

autor: Roberto Cecere – @robertofonoat





foto: F1Aston Martin, Scuderia Ferrari, Oracle Red Bull Racing