Este fim de semana em Monza, palco do Julgamento das Nações, é imperdível

Será realizada uma corrida experimental entre as nações, com a equipa italiana Azzurri a tentar melhorar o terceiro lugar do ano passado.Autódromo de Monza no final desta semana. Será emocionante ver as motos de contra-relógio pilotadas pelos melhores pilotos do mundo, começando pelo campeão Tony Booo piloto de maior sucesso de todos os tempos, competindo em Monza Julgamento das naçõesCom provas organizadas no parque e sob o elevado. No sábado, 24 e no domingo, 25 de setembro, não serão apenas as quatro rodas do GT Open que darão espetáculo no percurso de estrada, os entusiastas das duas rodas também terão algo para desfrutar. Os melhores pilotos do mundo estarão presentes, divididos por país, para competir no seu evento Moto Clube Monza. A seleção preferida será a Espanha, que conta com campeões como Tony Bou, Adam Raja e Jaime Busto em suas fileiras. Eles tentarão parecer bem Três equipes italianas Respectivamente em competições masculinas e femininas e competições de desafio. A seleção masculina tentará melhorar o terceiro lugar alcançado em Portugal em 2021 e jogará com Matteo Grattarola, Lorenzo Gandola, Luca Petrella e Gianluca Tournor, este último na função de reserva. As meninas, que estão em quarto lugar em Portugal, vão se apresentar com Sara Trentini, Andrea Sofia Rapinoe e Martina Gallini. No desafio misto de tag team, Alessia Bacchetta e Mirko Pedretti tentarão a vitória. Haverá 29 países participantes: Espanha, França, Itália, Grã Bretanha, Noruega, República Checa, Estado unido, Portugal, Austrália, Alemanha, Dinamarca, Suíço, andorra, Áustria, Bélgica, Suécia, Polônia, América Latina (Venezuela + Guatemala + Chile), Lectonia, Canadá, México, Luxemburgo, Irlanda, Finlândia, Grécia, Eslováquia, EstôniaA pista inclui pistas dentro das lendárias pontes de Monza, onde os pilotos mais fortes do mundo demonstrarão neste campo a sua capacidade de superar obstáculos complexos cometendo o mínimo de erros possível. O vencedor do concurso será homenageado no domingo às 16h45. Este é o programa Julgamento das Nações:

Tanto o International GT Open (na pista) quanto a Prova das Nações (no interior do Autódromo) Pode ser seguido diretamente Pelo público sem aquisição de ingresso para ambos os eventos. A entrada dos torcedores será gratuita, sendo o estacionamento pago apenas às sextas, sábados e domingos. Os carros custarão 10€ à sexta-feira e 20€ ao sábado e domingo, enquanto as motos custarão sempre 5€. Um bilhete de estacionamento pode ser adquirido nas entradas Viale di Vedano e Santa Maria delle Selve em dias de evento