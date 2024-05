EasyJet chega para viagens de trem: os preços foram reduzidos pela metade e toda a Europa pode ser alcançada em apenas algumas horas

Uma espécie de “ferrovia Easyjet”, uma inovação muito importante para os viajantes: veja como viajar por toda a Europa pela metade do preço

Para nossas viagens de lazer e negócios, hoje em dia O avião tornou-se talvez o meio de transporte mais utilizado. A rapidez das ligações, o grande aumento de rotas e sobretudo os preços acessíveis através das diversas companhias aéreas low cost fazem dela uma alternativa preferida para percorrer grandes distâncias e ir aos locais mais populares do mundo.

Mas não faltam aqueles que caminham por um caminho alternativo, ou melhor, que ainda preferem a forma como as coisas eram feitas antes. O transporte ferroviário perdeu importânciaComo é lógico, mas também ao nível dos comboios, houve um grande desenvolvimento, com vias de alta velocidade e um aumento da qualidade e do conforto.

Em geral, com ofertas que encorajaram turistas e viajantes há vários anos a considerar a opção de viagem de trem, Não só com os interrails clássicos. Mas existe a possibilidade de chegar a toda a Europa a preços muito baixos, como acontece com as companhias aéreas? Sim, vamos explicar do que eles são feitos A verdadeira ferrovia easyJet Isso mudaria tudo.

Economize dinheiro de trem: a nova oferta que você não pode perder

Há uma empresa na Holanda que está a planear uma verdadeira revolução, Aumentar rotas internacionaispara circular pela Europa com rapidez, frequência e preços promocionais.

A empresa, chamada Go Volta, será lançada a partir de maio do próximo ano Conexões diárias entre Amsterdã e Berlim e entre Amsterdã e Copenhague. É apenas o começo, porque deste ponto de vista está prevista uma expansão maior do que nunca.

Aliás, isso também está nos planos do Go Volta Três voos semanais para Basileia, Suíçae a partir de 2026 também uma série de Comunicações diárias com ParisE tudo a custos baixíssimos, com passagens em classe econômica A partir de 10 euros.

A intenção da empresa será então aumentar gradualmente as rotas disponíveis, ligando-se à maioria dos países europeus, e tornando-se uma espécie de referência no panorama ferroviário. Afinal, chegar de avião a Amsterdã vindo de toda a Europa não custa muito e isso pode atrair turistas de todos os lugares.