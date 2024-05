Car ecobonus 2024: quando começam os novos incentivos?

“Processo longo”

–

“O processo, longo e bastante complicado, foi concluído entre todas as autoridades competentes. Será, portanto, publicado no Diário Oficial”, afirmou o ministro dos Negócios e do Made in Italy, Adolfo Orso. No dia 2 de abril, o Ministério, em cooperação com o Ministério da Economia, Infraestruturas e Ambiente, assinou o Decreto do Primeiro-Ministro que inclui o novo programa de incentivo automóvel para 2024, com as respetivas distribuições. O valor total equivale a 793 milhões de euros. O segundo atraso soma-se diretamente ao primeiro atraso, com o encaminhamento assíncrono ao Conselho de Contabilidade, mas ainda no dia 15 de abril. Desde então, também vimos o período tradicionalmente concedido de 30 dias para verificação da expiração do texto. Contudo, a publicação do decreto no Diário Oficial ainda não havia ocorrido no momento da publicação desta matéria. Este é exatamente o passo necessário para Liberar fundos para o público Portanto, abra a plataforma de reservas online dedicada aos agentes. Nada disso aconteceu, mas começaram a se espalhar rumores sobre sua existência Erros no texto do decreto, com as correções necessárias que inevitavelmente teriam retardado o processo. O Conselho Contabilístico já deu luz verde final aos novos incentivos ambientais aos automóveis para 2024 e, portanto, aos tão esperados incentivos Publicação no Diário Oficial Será possível a partir de Terça-feira, 21 de maio. Enquanto isso, do mundo dos agentes, coletamos estimativas que preveem… Crescimento de vendas em 50% de automóveis no primeiro mês de funcionamento do novo Ecobonus, ultrapassando assim as 200 mil unidades.