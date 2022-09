Salento constrói pontes de paz. Vá ao Festival de Cinema de Porto Cesário

0





À medida que os ventos da guerra se intensificam, Salento constrói pontes de paz nas margens do Mediterrâneo através da arte, do cinema, da linguagem da cultura, da mistura e das questões ambientais.

De sexta-feira 2 de setembro a domingo 4, as torres de vigia costeiras da terra da Puglia são iluminadas pelas luzes do Porto Cesario Film Festival, uma competição de cinema organizada pelo coordenador pró-ambiental Porto Cesario (LO) como parte do A-Mare Giovanni Project, co-financiado pela Presidência do Conselho de Ministros, patrocinado e contribuído pela Direcção-Geral do Cinema e Audiovisual do Ministério da Cultura.

Duas mil obras entre curtas-metragens, curtas e documentários, provenientes de 115 países diferentes do mundo, e assim uma viagem imaginária foi construída nas margens do Mediterrâneo líquido, unindo e construindo pontes em nome da beleza. Dois mil trabalhos entre curtas-metragens, curtas-metragens e documentários, vindos de 115 países diferentes do mundo, foram avaliados pelo júri artístico do festival, presidido pela atriz Celeste Casiaro, ladeado por Virginia Panzera, educador e autor Nicolo Carnemio, professor de Navegação e Direito dos Transportes pela Faculdade de Economia da Universidade de Bari e Gustavo Caputo é ator e produtor do filme Saietta, que foi fundado em 1999 com Edoardo Winspeare.

Passando pelas Torres Lapillo e Chianca, uma série de eventos da manhã à noite levará os participantes a uma aventura entre arte, meio ambiente, beleza e história, graças ao trabalho de muitos colaboradores da exposição, coordenados pela Diretora Artística Anna Severoli e pelo Supervisor Mino Buccolieri. “Este festival une as diferentes nações do mundo através da fluidez do mar – explicam Severoli e Buccolieri -. É um evento que fala de culturas que se cruzam e constroem pontes de paz, num momento histórico em que precisamos isso mais do que nunca.”

Nos três dias, uma série de eventos paralelos está prevista de manhã à noite, e o evento final será apresentado pelo ator Giorgio Consoli.

No início da noite, chegaram ofertas das obras finais, 26 obras ao todo, provenientes de Itália, Estados Unidos, França, Finlândia, Turquia, Irão, Reino Unido, Hungria e Portugal. Começamos hoje da Torre Lapillo, mas antes da estreia, a galeria de fotos de Francesco Congedo estava na varanda da Torre di

São Tomás. Dos 17 ao início “Jekan” para artistas e profissionais criativos que, para além de um conjunto de vantagens, poderão usufruir de um espaço de tempo dentro da programação do festival, para atuar e mostrar os seus talentos divididos em três categorias: performer (dançarinos , cinegrafistas, circos); músicos (solistas ou coros); Autores, cantores e poetas.

E mais uma vez, a iniciativa “Adote uma Mancha” promovida pelo município de Porto Cesário que, com o apoio de especialistas, selecionará o projeto mais instigante para produzir a melhor descrição das características da Marinha Polinésia. Por fim, “Tik Tok si gira!” , destinado a estudantes e ao Instituto Integral de Porto Cesareo. Os conteúdos produzidos e desenhados pelos alunos das redes sociais mais populares entre as novas gerações vão tornar-se material promocional do Festival de Cinema do Porto Cesário com posterior trabalho patrocinado por profissionais. Além disso, na noite da cerimônia de premiação, um momento gastronômico aguarda com o show patrocinado pela Academia Gambero Rosso Lecce.

O evento renova a colaboração com o Chlorophyll Film Festival.

Obras finais, da Itália Big, Grande Quercia, Klod, La Challenge, Reimagine, Nina Lellè, U mari, Tito, Apricot, Papa Big, I’m Small, The Long Surrender of the Fishermen, Missione Euridice, Se ‘ilgiadora de sus tempus, Terra Madre.

Do Reino Unido, passos ao vento. Da Turquia, – o sangue vital: os irmãos que prendem a mesma respiração, o velho e o mar, é Soyu, a água é vida. Dos Estados Unidos, Bobe vem fazendo peixe gefilte, quão azul é o seu oceano, mulheres da natureza. Da França 31 fora e verde. Por fim, da Hungria, Finlândia, Irã e Portugal, respectivamente, taquigrafia, obscuridade, pátria e

Tartaruga de meteoro e garota.

