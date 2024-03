MPS, nova colocação em 12,5%. Para o estado, recebo pelo menos US$ 650 milhões

Ouça a versão em áudio do artigo

O estado também está reduzindo sua presença na capital Banco MPS. O Ministério da Economia e Finanças informa que deu início a um procedimento expedito para recolha de pedidos de venda de 157.461.214 ações ordinárias do Sie Bank, equivalentes a cerca de 12,5% do capital do Instituto, através de um consórcio composto pelo Bank of America Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies e Mediobanca como coordenadores, investidores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, “com o objetivo de potenciar a oferta das ações acima mencionadas a investidores qualificados em Itália e investidores institucionais estrangeiros”, refere uma nota do Ministério. das Finanças. .

Como parte do processo, o Tesouro dá continuidade ao memorando, comprometendo-se com os Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a não vender mais ações do Banco no mercado durante 90 dias sem a aprovação dos Joint Global Coordinators e dos próprios Joint Bookrunners. Bookrunners e estão sujeitos a isenções, de acordo com as práticas de mercado. Os termos finais da transação serão anunciados no final do processo de depósito.

Para o estado, arrecadações de US$ 653-670 milhões

O pacote de ações MPS detidas pelo Ministério das Finanças, segundo apurou a Radiocor, está a ser oferecido a um preço entre 4,15 euros e a cotação de fecho da bolsa de hoje, ou seja, 4,256 euros. No limite inferior, o desconto no preço de fechamento é de cerca de 2,5%. Se fossem vendidas 157 milhões de ações, equivalentes a 12,5% do capital, por estes valores, as receitas de tesouraria oscilariam entre 653 e 670 milhões de euros. Após a transação, o MEF manterá uma participação de 26,7%.

25% vendidos em novembro

Esta operação segue-se à lançada em 20 de novembro passado, quando o Ministério da Economia vendeu 25% do Monte dei Paschi di Siena por 920 milhões de dólares através de um processo acelerado de criação de livros. Nesta ocasião e a pedido de cinco vezes a largura, O valor ofertado no mercado passou de 20 para 25% e o desconto dado aos compradores foi de 4,9%. As ações foram vendidas por A 2,92€ cada, um valor cerca de 50% superior ao preço de subscrição no aumento de capital do banco realizado em novembro de 2022.