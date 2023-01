Borsa Italiana, suspensão da audiência de 17 de janeiro de 2023

As ações flutuaram no setor bancário. Uma ótima sessão para Leonardo, que se beneficia da opinião positiva do Goldman Sachs. Bem também STM

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Log de alterações parcial. Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – relatou isso O sentimento do mercado ainda é incerto À medida que os investidores continuam a obter lucros e aguardam notícias positivas para voltar ao lado positivo. O analista apontou que “o declínio atual, liderado por ações cíclicas de consumo e tecnologia, ainda é limitado até agora e a maioria dos índices ainda está sendo negociada acima do primeiro nível de suporte disponível para eles”. às 15h35 FTSEMib Caiu 0,09%, para 25.878 pontos, após tocar a máxima intradiária de 26.010 pontos no início da sessão. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações caiu 0,08%. direção oposta a Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,09%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,16%). a bitcoins Ainda está acima dos $21.000 (cerca de 19.500 euros). a Spread BTP-Bund Caiu abaixo de 185 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos atingindo 4%. EU’euro Ultrapassou $ 1.085. No FTSEMib, o foco é Telecom Italia TIMApós a forte alta alcançada na sessão anterior. A propriedade da companhia telefônica registra um avanço de 0,81% A um preço de 0,26 euros. Ações oscilaram no setor bancário. Os gigantes financeiros dos EUA voltaram a relatar seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2022. aumentando Banco BPM (+0,57%) f Papel Bancário (+0,36%). Desempenho negativo, no entanto, l UniCredit (-0,42%) f Intesa São Paulo (-0,79%). ótima sessão para leonardo (+5% para € 8.654). Os analistas da Goldman Sachs melhoraram a sua opinião sobre a companhia aérea, movendo-a para “buy” (comprar), com base num preço-alvo de 11,7 euros. O preço-alvo representa um aumento de 42% face ao preço de fecho das ações da Leonardo na sessão de 16 de janeiro de 2023 (8,242€). READ Só um momento e está tudo acabado: o carro de um milionário é destruído para sempre Também desempenho positivo Extensão STM (+1,42% para € 38.505). Os analistas do Barclays retomaram a cobertura do grupo ítalo-francês, estabelecendo um preço-alvo de € 60 e uma classificação de “overweight”. O preço-alvo indica um aumento de 58% em relação ao preço de fechamento das ações da STM na sessão de 16 de janeiro de 2023 (€ 37.965).



