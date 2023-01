Marca de vinho da Irlanda também recebe apoio da UE STEPMOTHER v. Itália – Newsfood – Nutrimento e Nutrimente

Após o “semáforo” como nutriscore agora ataque ao vinho. O vinho é como o tabaco. De acordo com a Irlanda e a Comissão da UE, o vinho é considerado mais perigoso do que bebidas espirituosas e intestinais.

Vinho comparado a cigarros? Um açúcar fermentado semelhante à nicotina e ao papel defumado? É apenas um movimento comercial injusto ou há uma agenda mais sutil por trás disso. Com quem está a Europa?

Se é verdade que um copo de vinho faz tanto mal… chegaremos à acusação, e teremos que trazê-lo de volta na cruz, até mesmo Jesus Cristo por incitá-lo a beber substâncias “cancerígenas”. E também os responsáveis ​​durante a Santa Ceia, há mais de dois mil anos – para nós católicos – como o vinho, o sangue de Cristo.

José Danieli

Newsfood.com, 16 de janeiro de 2023

WINE LABEL NA IRLANDA – A União Europeia apoiou um movimento contra a Itália

Texto de Giampietro Comolli

depois, depoisparar “ Porque o nutriscore aqui é outro indiferente, disfarçado, eufemístico, pragmático, prejudicial até para quem deseja proteger os rótulos das garrafas de todas as bebidas espirituosas, a partir de 4 vols: “Gravemente prejudicial à saúde”.

Após uma batalha de 30 anos contra o tabagismo com a escrita nos maços de cigarros, os últimos dados estatísticos das universidades mais qualificadas do mundo falam de um sucesso muito limitado devido à obrigatoriedade da escrita, equivalente a 3% efetivos entre todos os que pararam de fumar em três décadas de tabagismo. Até 39% disseram que pararam por “inferência, vontade e imposição pessoal”… o que se torna cerca de 60% de todas as desistências se considerarmos a importância de “simulação e grupo… copiar um amigo”.

Obviamente, as proibições impostas pela lei e os “escritos obrigatórios” não trouxeram nenhum resultado. Eu mesmo, ex-fumante de 30 cigarros por dia, parei da noite para o dia, sem nenhuma ajuda de escolha pessoal, já há quase 15 anos. os mesmos dados Quem é o (muitos ainda os resultados de pesquisas de 2010-2014) indicam que, em 46 países do Conselho da Europa, a cerveja e os destilados são consumidos em volume a mais do que o vinho, e ultrapassam os 15 litros per capita na Rússia. álcool puro por adulto por ano, na Irlanda e França mais de 12 litros, na Áustria 10 litros, na Suécia, Noruega, Finlândia, Letônia e Estônia mais de 9 litros, enquanto na Itália apenas 6 litros de álcool puro. Metade da Irlanda.

Lembro que na Itália em 50 anos passamos de 110 litros de vinho per capita por ano para os atuais 33 litros com queda também no consumo de destilados. Estando em Itália no mesmo período, registámos (sobretudo nas gerações mais jovens entre os 16 e os 25 anos) um aumento do consumo de cerveja (triplicou) e de cocktails semialcool coloridos (duplicou).

A Itália é então o terceiro país dos 28 países europeus considerados (ou seja, ocupa o 25º lugar) no ranking de países que às vezes “subem” mal pelo menos uma vez por semana.

(nota: a famosa noite de sexta-feira num pub anglo-prussiano) enquanto estava em primeiro lugar com França e Portugal para consumo regular, limitado, diário e monitorado. Quase 2 italianos (1,8 para ser exato) em cada 10 consomem uma média de 10 taças de vinho por dia ao longo de um ano. Os países europeus mais inclinados e habituados a uma “alcoólica” semanal (ou seja, o país em que são pelo menos 5 adultos em cada 10 e especialmente no inverno) são os Países Baixos, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Roménia e Alemanha nos primeiros lugares. E não se trata principalmente do consumo de vinho, mas sim de pints de cerveja (um litro de cada vez) e bebidas espirituosas (entre 30 e 70 graus por volume), incluindo várias misturas não redutoras de quantidade. É claro para todos que um copo de vinho (100 cc) significa uma ingestão de 11-13% (aproximadamente) de álcool, ou 3-6 vezes menos destilados e aguardentes, o que afeta claramente o cálculo de calorias e açúcares ingeridos que causam peso ganho.

Pode-se concluir que “consumir álcool” não é um ato idêntico e absoluto do Mediterrâneo ao Ártico e que os motivos são diferentes em termos de classificação, cultura, tradição e … dieta. A gastronomia e o vinho da bacia mediterrânica são um acoplamento milenar com o binómio e o timing que agora se inscreveu na cultura e na tradição e, assim, de certos tipos e quantidades elevadas de álcool, consiste em “momentos de consumo e repetição” espontâneos, que são fatores essenciais para a regulação e exame da ingestão.

Na Europa, a Itália é o país, de um total de 48, em último lugar no ranking de consumo pesado ocasional, ou seja, o número de ressacas entre adultos é o menor de todos os europeus, na medida em que ocorre uma ou duas vezes mais em um ano. 1 em cada 100 italianos, com mais de 60 gramas de etanol de uma só vez. O limite é frequentemente ultrapassado com consumo concentrado em uma noite semanal!

Isso significa que o controle do consumo medido, ainda que em maiores quantidades, mas distribuído no tempo e em doses reduzidas, é mais importante do que slogans ou leis de proibição no papel, especialmente se o consumo medido de álcool for derivado de cerveja e vinho (efeito menor) e não de bebidas espirituosas ou Criaram aguardentes para serem consumidas fora das refeições, antes ou depois delas, com o estômago vazio e tarde da noite. Também não esquecemos os “efeitos colaterais” que o problema do alcoolismo às vezes pode ter na saúde em geral, na vida de alguém e dos outros, no trabalho e na estrada, e na consideração psicológica de si mesmo. Os custos dos tratamentos e terapias que oneram toda a comunidade, desviando o compromisso de outros problemas graves.

Duas últimas coisas: é verdade que há países, mesmo na Europa, em que lemas e ditames legais têm mais influência do que noutros países, pelo que a “diversidade” de normas, directivas ou regulamentos comunitários se manifesta como uma correcta interpretação e avaliação de um sistema, de uma vontade individual e de um paradigma que pode sustentar o grave problema de abuso sob controle. Esta diversificação de intervenções e medidas permitirá um intercâmbio mais profundo de culturas para o aperfeiçoamento mútuo e a participação dentro da União.

Além, é claro, de gastos econômicos, comerciais, sociais e civis, e hábitos a eliminar. Portanto, o problema do “abuso de álcool” não deve ser confundido com o consumo moderado e equilibrado de bebidas alcoólicas de baixo teor, devendo em qualquer caso ser coibido e reintroduzido dentro de limites aceitáveis ​​… ao longo do tempo … treinamento … educação… um exemplo de adultos para os jovens… alimentação… até na Itália quando acontece.

A Europa, se é de facto uma federação ou federação de diferentes Estados, deve saber compreender os diversos problemas existentes (de um país para outro) na sua raiz, para poder fazer intervenções estratégicas e estruturais (e não apenas anunciá-las) e assim ditar a mesma regra a todos os estados com uma visão abrangente e de longo prazo. É verdade que a Irlanda hoje, depois da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, tem um país diferente e tem muito mais valor económico e político do que antes, mas isso não deveria acontecer na União Europeia que quer viajar unida não só em termos de dinheiro e dinheiro. cotações.

O mesmo vale para as relações e para as questões europeias em geral que tocam em assuntos superiores como os Balcãs, o gás ou a ajuda à Ucrânia… e soluções conjuntas. Útil para aquele país … embora a própria União Europeia.

Giampietro Comolli

Equipe editorial do Newsfood.com

