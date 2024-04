Mini Aceman: Elétrico apenas para o Desafio 600

Adeus gasolina – Mini adiciona outro modelo à sua família crossover com o novo modelo Mini Asman, uma proposta que se juntará ao recentemente renovado Countryman, posicionando-se num segmento de mercado inferior, como o Fiat 600, por assim dizer. Ao contrário do seu irmão mais velho, o Countryman e do pequeno SUV Torino, o crossover inglês será apenas elétrico. lá Mini Asman Na verdade, será oferecido em dois tipos diferentes: Faixa base E de 184 cv E 290 Newton metros e o mais poderoso Auto com 218 cv E 330 Nm de torque. O primeiro terá um Bateria de 40,7 kWh Para autonomia 310 quilômetros No ciclo WLTP, o segundo pode até viajar 406 quilômetros Graças a uma bateria de 54,2 kWh. lá Produção Só vai começar por enquanto Chinacomo o Mini Cooper elétrico, em cooperação com a Great Wall, mas a partir de 2026, a fábrica inglesa de Oxford também aderirá.

Entre 3 portas e Citizen – o Mini Asman Medidas Seu comprimento é 407 cmCom 175 de largura e 149 de altura e, portanto, 21,7 cm mais comprido que o Mini Cooper de três portas e 354 mm mais curto que o Countryman, apresenta-se perfeitamente como o sucessor do descontinuado Clubman. O design mescla o modelo de três portas com o crossover maior, com bastante plástico preto fosco em diversas partes da carroceria, conferindo-lhe, junto com a placa de proteção e os trilhos do teto, queeu estou esperando Muito “aventureiro”. obrigatório Por clientes. Também encontramos no Aceman elementos típicos do design da marca, como o teto suspenso e a grade frontal octogonal, que neste caso são fechadas: a menor entrada de ar abaixo do para-choque é suficiente para a refrigeração.

Cabine simples Quanto ao habitáculo interior, os designers do Mini quiseram aproveitar de forma inteligente o espaço compacto disponível, conseguindo criar espaço para 5 passageiros e um volume de 300 litros na bagageira. o Minimalismo A mão foi dirigida pelos designers da marca, que criaram um ambiente semelhante ao do carro de três portas, com uma única tela OLED circular sensível ao toque de 9,44 polegadas no centro do painel. A maioria das funções está integrada aqui, mas permanecem algumas teclas físicas para ligar o carro, freio de estacionamento, seletor de marcha ou controle de volume. Sistema Informação e entretenimento É inspirado no seu funcionamento em smartphones e integra o novo assistente inteligente denominado Spike. O motorista pode lembrar 8 modos Mini Experience diferentes (Personal, Go-Kart, Vivid, Core, Green, Timeless, Balance e Trail), cada um correspondendo a uma cor dominante nas superfícies têxteis do painel e na iluminação ambiente.