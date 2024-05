Giorgia Meloni, o amor ainda não acabou: ela se consola com outra chama

Entre um amor inacabado e um insulto nascido no Dia do Trabalho, Melonie se consola com sua nova parceira: Julia.

Da história de domínio público que se tornou um assunto entre o primeiro-ministro Meloni e Giambruno que continua a falar de Giorgia como a pessoa mais importante da sua vida, e Insultos sexuais em uma festa do Dia do Trabalho O que causou um verdadeiro rebuliço, é um passo curto.

Giorgia Meloni Menor denominador comum. Sobre sua ex-esposa Andrea Gianbruno Tudo e muito mais está escrito. Últimas Notícias Rumo ao Arquivo: Não há conspiração por trás da tentativa de entrada no carro do companheiro do ex-primeiro-ministro Andrea Giambruno, em novembro passado, que foi parado por uma escolta perto da residência do primeiro-ministro.

Fala-se mais da história desta zona, até porque é mais recente Rapper Genaronique não tinha nada melhor para fazer no Primeiro de Maio do que insultar publicamente o Primeiro-Ministro, como se não bastasse uma frase considerada extremamente sexista.

Claramente, as desculpas do rapper boliano não foram convincentes e não serviram para nada. “Peço desculpas se ofendi os sentimentos de alguém, mas se minhas palavras fossem mais dirigidas ao fascismo, seriam inúteis. Foram uma provocação artística.” Um gênio pelo qual Gennarone corre o risco de pagar caroObserve que Daria Cascarano, Chefe do Departamento de Legalidade e Segurança da FdI na província de Foggia, relatou isso.

Trocar de carro

O Primeiro-Ministro pode deixar de lado todas as suas críticas mesquinhas (Giabruno e Gennaroni em particular) enquanto desfruta de um carro chamado Giulia por nome e Alfa Romeo por título. Um carro que você realmente precisa amar. Por que?

Porque foi uma das suas primeiras iniciativas pessoais quando se tornou presidente num Alfa Romeo Giulia, vestido como um carro do governo completo com bandeiras. Fora com AudiO que criou outros problemas para ela porque entrava em conflito com sua imagem de patriota e soberana dentro de um carro italiano Alfa Romeo Giulia. Não é uma má opção do ponto de vista do carro.

Alfa Romeo renascentista

Alfa Romeo Giuli é o emblema do nascimento da marca milanesa. Linhas arrojadas mas elegantes, modernas e hospitaleiras, requintadas nas suas curvas, espaçosas Utilize materiais leves: Veja alumínio, leia fibra de carbono. ainda.

Caixa de velocidades automática mas sobretudo avançada: ajudas eletrónicas de condução semiautónomas de nível 2 e sistema multimédia com ecrã tátil, equipado com ícones (elementos da interface do utilizador) que podem ser posicionados conforme desejado. quanto custa isso? O preço de tabela é de 49.850€, podendo obtê-lo em promoção por 44.477€, à vista ou em prestações fáceis é o mesmo.