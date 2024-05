Homens e mulheres, Maria De Filippi se irrita com Fábio: “O que diabos vocês querem?”

A penúltima semana também termina homem e mulher. Depois do trono “fracassado”. Ida PlátanoNo Episódio de hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2024 Do programa de namoro Maria De Filippi Espaço para os últimos movimentos do Trono Over parterre, onde ainda prevalece o acalorado debate sobre o novo conhecido entre Cristiano e Asma (mas não só). Vamos descobrir O que aconteceu? À tarde no Canal 5.









homem e mulherEpisódio de hoje: Maria De Filippi repreende Fábio

Depois de alguns primeiros encontros malsucedidos, Fábio Ele tentou se explicar E retome o contato com ele Yasna E TizianaMas as coisas não correram bem. A mesma coisa aconteceu com Sabrina“, que o cavaleiro concluiu após uma noite de paixão:”No entanto, quero manter amizade com todos“Fiquei muito chateada com isso”, repetiu Sabrina, que, como era de se esperar, interpretou mal o gesto. “É ele quem está causando o constrangimento, não você”, consolou-a Tina Cipolari;Você tem que esclarecer consigo mesmo“Ele repreendeu Gianni Sperti. também Alícia Ela tentou defender seu colega de classe do jardim de infância, mas foi rápida em fazê-lo Fábio o silenciou (“Mas quem é você”), também trouxe Maria De Filippi para Perder a paciência Com o cavaleiro: “É Alessio e você é Fabio”. O que diabos você quer? Mas você pode se dirigir dessa maneira? Não levante a voz porque eu também posso levantá-la.”

Trono Over: Cristiano e Asmaa não convencem Tina Cipolari

Uma nova história de amor foi descoberta entre eles cristão E nomesJulia lutou para esconder sua dor. O comportamento do cavaleiro continua a despertar a discussão de todos, mas Asma também – ao que parece convencido Para ter um relacionamento diferente: “Não deu certo com Julia, elas sempre foram incompatíveis“Insinuado maliciosamente pela senhora (que lhe pedira, para evitar qualquer mal-entendido, que ocultasse a ex-amante). Confrontado com esta atitude um tanto teatral depois de apenas duas saídas, Tina Cipolari Ele queria fazer uma previsão (“Se você durar até a próxima semana é um milagre”) e atacou Asmaa por seu comportamento: “Sua certeza de que isso vai passar e depois ele vai enfrentar a Júlia… você é muito arrogante“. Gianni Sperti Ele os desafiou de forma inteligente: “Nesse momento ele saiu do estúdio… Dependo de suas palavras e de sua fé.”





Cláudia e Alessio retornam