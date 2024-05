Fundação AMPLIFON em Portugal para a integração dos idosos

:

9 Novembre 2023

Fondazione Amplifon supera i confini nazionali con un progetto di inclusione sociale fuori dall’Italia, approdando in Portogallo. La onlus del gruppo Amplifon ha inaugurato oggi in tre residenze sanitarie assistenziali dell’area di Lisbona il progetto “Ciao!” per mettere in connessione gli anziani ospiti delle strutture, creando per loro occasioni di intrattenimento e socialità. L’iniziativa è stata presentata oggi nella residenza Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo.

“Temos também o prazer de lançar os projetos da Fundação Amplifon em prol da inclusão social em Portugal. Há mais de três anos que a nossa Fundação desenvolve iniciativas para apoiar pessoas que correm o risco de ficar para trás, com particular referência aos idosos das suas comunidades. A entrada em Portugal é o primeiro passo num processo de internacionalização que visa levar os projetos de inclusão social da Fundação para outros países onde o Grupo Amplifon opera, consistente com o ADN inovador e global da nossa empresa”, comenta Susan Carol Holland, Presidente da Amplifon Fundação.

Projeto “Chow!” Nasceu em Itália em 2020, em plena pandemia, para ultrapassar o longo isolamento a que eram obrigados os hóspedes das residências de saúde, facilitando a manutenção das relações com os seus familiares e oportunidades de lazer e entretenimento. A iniciativa consiste em dotar as estruturas de um sistema de videopresença com a mais elevada qualidade áudio e vídeo, de forma a permitir uma relação plena e emocional entre os idosos e os seus familiares, bem como promover novas oportunidades de participação ativa através da utilização de conteúdos (teatro, música, yoga, excursões virtuais e muito mais). São cerca de 100 idosos que participam nesta primeira fase do projeto em Portugal.

“Decidimos iniciar o Projeto Chow! Em Portugal – comenta a assessora delegada da Fundação Amplifon, Maria Cristina Ferradini – com base na experiência de sucesso que estamos a assistir em Itália, onde em pouco mais de três anos envolvemos cerca de 200 lares de norte a sul do país e cerca de 20 mil idosos. Esta iniciativa, que envolve também voluntários do grupo Amplifon e está aberta a todas as estruturas que queiram participar, demonstra como, graças à combinação virtuosa das novas tecnologias e da criatividade, é possível criar novas oportunidades de relacionamento e integração social para os nossos idoso. Especialmente para aqueles que vivem em alojamentos de saúde.”

A Fundação Amplifon foi criada no início de 2020 por ocasião do 70º aniversário do Grupo Amplifon, líder mundial em serviços e soluções de cuidados auditivos, com o objetivo de permitir que as pessoas alcancem todo o seu potencial na vida, com especial atenção para pessoas mais velhas. Em risco de marginalização.

A Amplifon opera em Portugal há 23 anos sob a marca Minisom. A empresa, que tem sede em Portugal na região de Lisboa, está presente no país com mais de 100 lojas e cerca de 400 colaboradores.

*