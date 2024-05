A mudança de vestido da Sra. D e o casamento de conto de fadas na Sicília

Um dia para recordar, impresso na memória Gunda Goria E Mirko GancitanoHoje, 16 de maio. O casal celebrou o amor com uma cerimônia religiosa e casado Lindo, na frente de amigos e parentes, incluindo muitas figuras públicas e famosas, como Alex Bailey, Delia Duran, Sara Altobello, Giokas Casella e Federico Fashion Style.

A noiva, que está grávida de sete meses, não conteve a felicidade em um dos dias mais importantes de sua vida.

Casamento de conto de fadas

Um casamento de conto de fadas, que Gunda Goria E Mirko Gancitano. Os dois disseram “sim” na Catedral do Santíssimo Salvatore, em Mazara del Vallo, na Sicília, onde muitos fãs do casal os esperavam e que acompanharam cada passo do relacionamento, desde o primeiro encontro, até o anúncio do casamento. Gravidez até pedido de casamento.

A noiva usou um lindo vestido de renda com decote em V e cauda bem longa. O formato do vestido branco exibia sua linda barriguinha e Genda estava radiante com seu buquê de peônias brancas.

Antes de chegar ao local escolhido, a noiva trocou o vestido e escolheu um vestido mais festivo que lembrasse o vestido inesquecível de Lady Diana, com mangas bufantes, sempre luxuoso e brilhante, como a futura mamãe. Há também uma mudança de roupa para o marido Mirko, que passa de um simples terno azul escuro para um vestido todo branco que reflete a pureza de Guenda.

Agora só falta a chegada do pequeno Noah, prevista para julho, e a família maravilhosa finalmente poderá desfrutar da desejada e desejada felicidade.

Convidados

Muitos convidados foram convidados para o casamento, incluindo ex-concorrentes do Big Brother, como Gyokas Casella, Alex Bailey e Delia Duran, Sully Stassi (que estava flertando com Bailey durante o reality show, sob o olhar atento de sua esposa Delia) e Federico Moda. Estilo, Diane Mello e Sarah Altobello.

