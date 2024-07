“O Grande Mordedor” – El Tiempo

Dias efervescentes nos Estados Unidos. O ataque a Donald Trump, a retirada da Covid, Joe Biden e a ascensão de Kamala Harris. Hoje é a confirmação. Depois de Bill e Hillary Clinton e Nancy Pelosi, Barack Obama e a sua esposa Michelle deram o seu apoio, ou seja, o seu apoio público, ao segundo homem que actualmente ocupa a Casa Branca como candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais dos EUA. Eles fizeram isso por meio de um telefonema que foi gravado e postado nas redes sociais. “Estamos ligando para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de oferecer nosso apoio e fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo a vencer esta eleição e vê-lo no Salão Oval”, disse Barack Obama. Mas como o diretor de Il Tempo intitulará este capítulo final da saga? Essa foi a questão da introdução do Tg4 Stefania Cavallaro.





“The Big Bite”: Cerno não hesitou nem por um segundo e, à luz das notícias de hoje, respondeu ao seu entrevistador com algumas palavras claras. Ele acrescentou pouco depois: “A queda de sua esposa, e apesar dela, o nascimento de uma nova estrela para os democratas, e não será Michelle”, referindo-se à decisão da esposa de Barack Obama de pôr fim às especulações sobre o eleições presidenciais. A possibilidade de participar nas eleições. “Em suma, os Obama não tinham este plano para as eleições nos EUA. Deveriam estar satisfeitos com ele”, concluiu o diretor do El Tiempo.