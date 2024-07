Uma gangue de falsos pretendentes enganou vítimas online, relatou uma mulher Orti

Eles fingiram ser amantes fervorosos online, mas apenas para extrair dinheiro das infelizes vítimas.

Assim que a rede de “golpe de romance” foi descoberta, um dos suspeitos trabalhava em Orti.

Nos últimos dias, a polícia de Savona e Génova realizou sete buscas ao maior número de pessoas investigadas, por motivos diversos, por fraude e branqueamento de capitais, no final de uma investigação que começou na sequência da denúncia apresentada por uma mulher de Ligúria que foi vítima de um. Eles são chamados de “golpes românticos”. A operação foi realizada em coordenação com a Polícia Postal e o Serviço de Cibersegurança de Roma e em cooperação com os Centros Operacionais de Bolonha, Roma e Florença, bem como os Departamentos Operacionais de Modena e Viterbo. As investigações realizadas por investigadores da Esquadra de Savona com o apoio da Esquadra Postal de Génova, coordenadas pelo Ministério Público de Savona, permitiram descobrir um grupo criminoso: a utilização de numerosos perfis sociais falsos de vez em quando. Na época, membro da organização, ele se apresentava como um charmoso e desavisado rapaz francês, que morava no exterior para trabalhar, com o objetivo de estabelecer um relacionamento com a vítima e instá-la a acreditar em um relacionamento amoroso. Vários meses após o primeiro contacto virtual, e depois de ter conquistado a confiança da mulher, o homem começou a pedir quantias em dinheiro, motivando-a com necessidades pessoais e problemas económicos.

Os pedidos foram se tornando cada vez mais frequentes até que a mulher decidiu parar de contatá-la, percebendo que havia sido enganada. A recusa estrita em continuar o pagamento gerou chantagem: o homem exigiu dinheiro para não publicar na Internet fotos íntimas da mesma vítima, que recorreu aos policiais do Departamento de Operações da Polícia Postal de Savona para relatar os fatos. Durante as investigações, foram identificados vários cartões de débito e de crédito pré-pagos utilizados pelos suspeitos para repassar rendimentos de atividades ilícitas. Policiais postais localizaram em Orte um homem de 30 anos do Congo, que supostamente estava envolvido no golpe. Durante uma busca na casa da mulher, os policiais encontraram vários cartões pré-pagos que poderiam ter sido usados ​​para transferir dinheiro pago pelas vítimas do golpe.

Os investigadores da polícia postal de Savona apuraram que, no espaço de um ano, mais de um milhão de euros passaram por contas correntes utilizadas pela associação criminosa, tendo o dinheiro sido transferido para conversão em dinheiro na Costa do Marfim, Etiópia e Burkina Faso, bem como em países europeus. : França, Bélgica, Áustria e Chipre. Através da implementação de procedimentos de fiscalização e do resultado da análise técnica dos dispositivos utilizados pelos suspeitos, foram obtidos mais elementos circunstanciais, que estão agora em análise pelo Ministério Público.