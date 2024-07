Um novo lugar para encontrar ouro descoberto na Europa “há toneladas dele”

lá Corrida do ouro Poderá ser relançado em breve França. Depois da corrida às urnas, que viu a vitória do partido de Jean-Luc Mélenchon, Paris poderá abrir uma nova corrida para obter o precioso metal amarelo em 2024.

Enquanto a capital francesa está ocupada com os Jogos Olímpicos, o Eliseu enfrenta uma descoberta emocionante: a presença de… Nova mina de ouro. site com “Possível depósito“De grandes riquezas, na verdade, como noticiou a imprensa francesa, parecem ainda estar enterrados lá.”Dezenas de toneladas de ouro“.

O site chamou imediatamente a atenção de toda a Europa, e a França acaba de dar luz verde ao site Exploração de depósitos para tentar extrairUm quilo de pepitas de ouroUma decisão de absoluta importância para o destino económico do país e de toda a União Europeia, mas há quem se arme de faixas e petições. proteção ambiental.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele Nova mina de ouro francesa.

França Onde está localizada a nova mina de ouro?

Embora a Côte d’Armor, Gard e os Pirenéus sejam as principais áreas de mineração de ouro conhecidas em França, parece que uma nova mina poderá em breve ver a luz do dia.

O novo local de que todos falam, e para o qual o Eliseu aprovou novas operações de extração, está localizado no oeste do país, no coração da França. Limusine. Numa zona situada entre Limoges, Brive, Périgueux e Angoulême. Na verdade, o perímetro de investigação foi definido nesta área, incluindo municípios CharardE Ladignac-le-Long (Haute Vienne) e Jumilhac-le-Grand (Dordogne na Nova Aquitânia).

Na verdade, embora se falasse numa nova jazida, o local já era conhecido porque já tinha albergado uma actividade mineira anterior denominada Bornex Foi encerrado em 2002. Apesar do encerramento, é importante saber que esta zona – como soubemos pela imprensa local – sempre foi palco de garimpos de ouro ao longo dos séculos e, segundo a comunicação social, ainda hoje existem pessoas enterradas lá.”Diferente Dezenas de toneladas de ouro“.

A aldeia de Chalard também está localizada nos arredores deUma das maiores regiões auríferas francesas, com especificações acima da média mundial“, ele explicou Thomas BoatrinoGeólogo e chefe das minas Aridianas, no Le Figaro em 2023. Se tudo isso for verdade, a mina poderia ter Vale milhões e milhões de eurosConsiderando que é apenas um dia Um quilo de ouro É vendido por aprox 60.000 euros.

Mineração de ouro na França: por que é importante para a Europa

Processo ambicioso para Prospecção mineral Será realizado em uma vasta área de 39 quilômetros quadrados para identificar potenciais jazidas de ouro.

para’Recursos AurélioUma subsidiária da mineradora inglesa de mesmo nome iniciou uma operação de exploração de cinco anos com o objetivo de identificar e extrair uma ampla gama de metais preciosos. Na verdade, a esperança do Eliseu é que, além disso,ouro Existem outros minerais estratégicos, comoprataEle Ela Lagoo cobreEle Ela Zincoo Dirigindo E a Níquel.

Este projecto, de grande importância geopolítica e económica, insere-se na crescente procura de matérias-primas a nível mundial e visa Reduzir a dependência da Europa dê a ela ImportaçõesO que ajuda a fortalecer Seguranca energetica E industrial França e toda a União.

As perspectivas parecem promissoras, mas serão necessários mais estudos para avaliar a viabilidade de uma potencial actividade de extracção em grande escala. Atualmente, a empresa afirma estar confiante na capacidade de abrir uma nova mina na área.

Poluição e os perigos de uma nova corrida do ouro

Se a nova mina levar a “Corrida do ouro“Ainda é muito cedo para dizer, mas muitos ativistas alertaram sobre as possibilidades Riscos ambientais.

São muitas as associações que têm entrado em campo contra a exploração da nova mina de ouro e isto porque existe um perigo tangível de Poluição ambiental. Na verdade, tal como está escrito numa carta da associação Pare as minas 87 Os sites, se explorados, poderiam ser “irreparavelmente contaminado“, onde as operadoras precisam acelerar Operações de extraçãoEles podem não tomar as medidas necessárias Precauções Para aliviarPoluição ambientalComo já aconteceu em anos e décadas anteriores.

Na verdade, se a descoberta de uma nova reserva pode ser útil para a França e a Europa se libertarem de outros países em busca deste metal precioso, então, por outro lado, não há preocupação com a “grande quantidade”. quantidade de água necessário para a operação Extração. O efeito, de acordo com um estudo realizado em nome do gestor do local, é significativo, no entanto “temporário”No entanto, estes efeitos aparentemente temporários podem muitas vezes ter repercussões mais graves do que se possa imaginar, como evidenciado por anos de investigação e análise. Lutando para proteger o meio ambiente.