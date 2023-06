Ucrânia contra-ataca e Estados Unidos advertem Zelensky: “As expectativas não se justificam”

Sinais de impaciência por parte das forças ocidentais pela anunciada ofensiva ucraniana que, pelo menos numa fase inicial, parece bastante decepcionante. Três oficiais militares ocidentais, incluindo um oficial sênior dos EUA, disseram à CNN que a ofensiva de Kiev teve menos sucesso e que as forças russas estavam mostrando mais eficiência do que as avaliações anteriores haviam previsto.

Em suma, disse um oficial, o contra-ataque do exército de Volodymyr Zelensky “não atende às expectativas em nenhuma frente”. Pelas estimativas ocidentais, as linhas de defesa russas provaram ser bem fortificadas, dificultando o avanço das forças ucranianas. Além disso, as forças russas foram capazes de impedir a blindagem ucraniana com mísseis e ataques de minas e utilizaram o poder aéreo de forma mais eficaz. Uma autoridade ocidental disse que as forças ucranianas estão se mostrando “vulneráveis” a campos minados e que as forças russas são “eficientes” em defendê-los. Os militares alertaram que a contra-ofensiva ainda está em seus estágios iniciais e que os Estados Unidos e seus aliados “permanecem otimistas” de que as forças ucranianas serão capazes de obter ganhos territoriais ao longo do tempo. O saldo inicial parece decepcionante. É provável que os Estados Unidos e seus aliados esperem pelo menos até julho para uma avaliação mais completa do andamento do contra-ataque, mas da região da OTAN a mensagem para Kiev parece clara.

A Rússia, por sua vez, não perde a oportunidade de enfatizar a inércia do avanço ucraniano. Ontem, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse: “Estamos a assistir a uma pausa” no contra-ataque, “porque o inimigo está a sofrer pesadas perdas”, no entanto, admitiu que “o potencial ofensivo das Forças Armadas ucranianas ainda não se esgotou, e as forças ucranianas estão se juntando a novas unidades dos batalhões que sofreram perdas “.