Submarino desaparecido, como seus passageiros morreram? A implosão (por pressão) e os destroços perto do Titanic: momentos finais

Como os passageiros submarino titan? Se um batiscafo pudesse ser localizado nas profundezas, recuperá-lo agora ainda seria um grande desafio logístico. E seria muito mais perigoso se ele tivesse encalhado nos restos Titânico. De qualquer forma, seria necessário um equipamento especial devido à enorme pressão e escuridão total a 3.800 metros de profundidade. A princípio nãoNão foi descartado que Titã pudesse ter ressurgido, hipótese que foi prontamente abandonada. A opção mais segura também era a mais trágica: os especialistas a chamavam de uma “Implosão catastrófica”. nãoNão há perspectivas no momento sobre a possibilidade de recuperar os corpos dos passageiros. “O fundo do mar é um ambiente incrivelmente implacável”, disse o comandante da guarda costeira, almirante John Mauger.

O submarino desaparecido, a liberação assinada pelos passageiros e a hipótese da morte: quem é o responsável legal?

Explosão

Uma ruptura no invólucro externo do submarino pode ter causado a implosão. O naufrágio do Titanic está a aproximadamente 3.800 metros abaixo do nível do mar, onde a pressão da água que pesa sobre qualquer objeto é cerca de 376 vezes maior que a pressão da atmosfera da Terra. “Embora o casco composto de Titã tenha sido construído para resistir a pressões extremas no fundo do mar, qualquer defeito em sua forma ou construção pode comprometer sua integridade. Nesse caso, o risco de implosão seria alto”, disse o professor de robótica australiano Stephan B. Williams.

perda de pressão ou mau funcionamento

A confirmação veio à noite: iDesdobrado para procurar o submarino no fundo do mar, o bot encontrou a estrutura de pouso e a seção de popa do batiscafo com outras três peças perto da proa do Titanic. As autoridades explicaram que o carro explodiu instantaneamente devido a uma “perda catastrófica de pressão”, confirmando os temores de especialistas que presumiram uma falha ou mau funcionamento induzido por pressão estrutural.

marinha americana

“A Marinha dos EUA realizou análises de dados acústicos e detectou uma anomalia consistente com uma implosão ou explosão na vizinhança geral onde o submarino Titan estava operando quando as comunicações foram perdidas”, disse um oficial sênior da Marinha dos EUA ao Wall Street Journal. observação. “Embora esta informação não seja definitiva, o comandante do incidente foi informado imediatamente para ajudar na missão de busca e resgate em andamento”, acrescentou. A Marinha solicitou que o sistema específico usado fosse anônimo, citando razões de segurança nacional.

encalhado no Titanic

Butch Hendrick, presidente e fundador da empresa de treinamento de mergulho Lifeguard Systems, disse à CBS News que o submarino “pode ​​ter se enroscado em algum lugar”, fazendo com que a antena de comunicação se “deslocasse” e “quebrasse”. Talvez a atracação tenha sido nos destroços do Titanic. Como disse Frank Owen, um oficial aposentado da Marinha Real Australiana especializado em evasão submarina e operações de resgate: “Há pedaços de destroços por toda parte. É perigoso.” Embora Titã não precise de potência de motor na superfície, ficar emaranhado em detritos ou absorver água pode impedi-lo de fazê-lo. “Você não pode abrir uma porta, não pode abrir uma escotilha, não pode criar uma fechadura interativa”, disse Hendrik.

Oxigênio, comida e água

Além da falta de oxigênio, a tripulação passaria fome e hipotermia. Se os sistemas de suporte à vida falharem, o interior de Titã ficará extremamente frio, pois a luz do sol não atinge as profundezas do oceano. E de acordo com o jornalista científico David Pogue, que viajou na banheira no ano passado, a tripulação geralmente só tem um sanduíche e uma garrafa de água.

Apareceu, mas ainda está faltando

Outro cenário apareceu nos trabalhos que antecederam a notícia da morte da tripulação. Que o gigante apareceu na superfície do Oceano Atlântico. Deve-se notar a esse respeito que o Titan depende de uma comunicação contínua com sua nave-mãe, pois não possui um sistema de posicionamento global (GPS) ou outros sistemas de orientação. No entanto, de acordo com a CNN, Titan usa lastro para permanecer debaixo d’água, e os passageiros podem mover o lastro balançando deliberadamente o barco ou usando uma bomba de ar para liberá-lo. Mesmo as linhas que prendem o lastro são projetadas para quebrar após 24 horas.

