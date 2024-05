Novo Diretor do Serviço de Higiene e Saúde Pública da ASL Cn2 em Alba e Bra – Targatocn.it

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16 de maio, às Hospital Michele e Pietro Ferrero em Verdunoa apresentação oficial Dr. Salvatore Zito, Novo Diretor do Serviço de Higiene e Saúde Pública (Sisp) do ASL Cn2.

Dr. Zito foi recebido na presença do Diretor Geral da ASL Massimo FiglioDiretor de Saúde Laura MarinaroDiretor do Departamento de Prevenção Pietro Mimoun E o diretor administrativo Cláudio Monti.

O novo diretor da Sisp assumirá o cargo a partir do final de 2023, após passar vinte e três anos na empresa ASL Cn1 Onde ocupou vários cargos, incluindo o cargo de Chefe do Departamento de Medicina de Viagens. “Aceitei esta nova função na ASL CN2 com alguma hesitação Zito disse durante a reunião. Tratava-se de aceitar um grande desafio, de deixar tudo o que conhecia por uma realidade que não conhecia. Seis meses depois, não poderia estar mais satisfeito e feliz com esta escolha, graças ao excelente acolhimento que recebi desde o primeiro dia. Entre as características desta nova equipa, o que mais me impressionou é a ambição e vontade de trabalhar arduamente para me tornar uma grande autoridade local de saúde, e durante estes cinco anos de mandato farei tudo o que estiver ao meu alcance para trabalhar da melhor forma possível e implementar muitos projetos.”

Na área de Prevenção, a Sisp trata da proteção da saúde e da segurança nos ambientes habitacionais. Entre as atribuições do departamento, em cooperação com a Agência Regional de Proteção Ambiental, está a realização de exames conjuntos de questões específicas como odores desagradáveis, poluição ambiental com seus efeitos na saúde das pessoas, presença de materiais contendo amianto e eventos negativos com potenciais repercussões sobre saúde e higiene. .

Solicita-se a opinião da Sisp sobre as normas municipais de higiene relativas às atividades comerciais e as relativas à atividade da polícia mortuária e aos planos diretores de cemitérios. O Serviço gere o Centro de Epidemiologia e Prevenção da TB através da actividade preventiva (vigilância e controlo da doença) e coordenação operacional entre as actividades de diagnóstico, clínicas e de higiene na clínica funcional.

Através da estrutura de vacinação e prevenção de doenças infecciosas, a SISP é responsável pelo sector da vacinação (para crianças e adultos), da epidemiologia (vigilância e controlo de doenças infecciosas) e da medicina de viagens e migrações. “Este departamento teve grande repercussão durante a pandemia e, liderado na época pelo Diretor Franco Giovanetti, teve um impacto notável na região”, afirma o Gerente Geral Figlio.

“As coisas que fazem notícia são as que não funcionam, por isso o facto de não estarmos a falar de departamentos específicos é apenas um sinal de que tudo está a correr como planeado, na direção certa.” – Pietro Mimoun, Diretor de Prevenção da ASL CN2, explicou -. As batalhas não se vencem essencialmente no hospital, mas sim na frente, tal como na guerra, e nesta prevenção é tudo.”

O Departamento de Prevenção é a estrutura ASL CN2 responsável, no território de competência, por garantir a proteção da saúde coletiva, através da promoção da saúde, da melhoria dos estilos de vida, da prevenção de condições patológicas e de incapacidades, e do desenvolvimento humano e humano. Intervenções de saúde pública animal.

“A prevenção é essencial e não apenas importante; por esta razão, a solicitação de fundos deve ser vista como um investimento e não como um custo.”Zito confirmou.

A equipa explicou como as autoridades de saúde locais se estão a preparar, e falou especificamente sobre prevenção, para enfrentar uma nova pandemia que virá, como a história nos ensina, mas não conhecemos a sua história. “Primeiro nos preparamos com planos de enfrentamento às epidemias, construídos com base em experiências anteriores, e depois é importante o monitoramento contínuo, pois semanalmente o serviço processa os dados que chegam ao chegar ao pronto-socorro, realizando assim um monitoramento contínuo . As epidemias mais devastadoras hoje são aquelas que atacam o sistema respiratório, enquanto no passado estavam ligadas à água contaminada. A mudança na qualidade e na longevidade ocorreu com as vacinas e o surgimento da água potável, ao contrário do que muitos podem pensar. .Zito continuou.

“É melhor abandonar o cepticismo em relação às vacinas que estamos a viver entre um segmento de pessoas com um elevado nível cultural que infelizmente reforçam as suas ideias através de fontes tendenciosas. Fora isso, não estamos preocupados com esta situação, pois o percentual histórico de pessoas contra as vacinas é de cerca de 2%, e hoje chegou a 5%, mas não é um percentual preocupante que colocaria a sociedade em risco.”O novo diretor acrescentou, antes do comentário do diretor Figlio: “Se todos mantivessem um estilo de vida saudável com a mesma teimosia com que procuraram os serviços de saúde, a procura diminuiria e, assim, aumentaria a disponibilidade dos mesmos serviços.”.