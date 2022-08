O único que não contém pesticidas

Comer iogurte diariamente é bom para a saúde, mas as marcas geralmente não são recomendadas. Aqui estão os melhores para colocar na mesa, sem agrotóxicos, no café da manhã ou como lanche.

quantos Iogurte Eles consomem toda semana? Este produto é uma panaceia para o seu bem-estar e saúde, tanto que é recomendado pelos melhores especialistas da área. No entanto, a escolha deve recair apenas nas empresas que produzem iogurte orgânico sem agrotóxicos. A qualidade às vezes vai contra mim As marcas mais famosas do mundoPor isso foi feita uma lista para colocar na mesa apenas melhores produtos.

Iogurte, como escolher o melhor para a saúde

Iogurte é Um aliado indispensável Para a saúde de todos e é sempre bom escolher o produto certo para as suas necessidades. Não só isso, a escolha hoje também é ampla em termos de gostos que diferem dos clássicos branco para alcançar a frutadoces ainda mais saborosos.

Se você consumir iogurte para mantê-lo estilo de vida saudávelÉ uma boa ideia saber quais marcas oferecem um produto livre de pesticidas e natural. Pesticidas e aditivos não são saudáveis ​​para a saúde, por isso é um dever escolher o produto com cuidado.

Melhor iogurte para servir sem pesticidas

Escolha o melhor produto, como tem sido amplamente defendido, torna-se necessário para todos justamente porque o iogurte se transforma em um remédio para o corpo. Graças às suas propriedades, regula o processo intestinal eliminando a prisão de ventre – náusea ou diarreia.

o pesquisadores japoneses Eles também descobriram que o branco clássico natural é excelente para combater doenças das gengivas, mau hálito e até mesmo a formação de cáries. O verdadeiro problema é que há tantos que você não sabe por onde começar. camarão vermelho Então ele queria me estudar O melhor iogurte Existente no mercado italiano, uma lista completa. O teste envolveu algumas pessoas provando 40 tipos diferentes de iogurte Sem saber a marca.

Graças a isso, os especialistas se opuseram 28 produtos de excelente qualidade, na maioria dos casos orgânicos e fazendas que abordam o bem-estar do gado com preocupação com o seu bem-estar. Entre essas seleções, há também alguns produtos derivados do leite de vaca preservado ao ar livre que é alimentado apenas com feno e capim.

Os 28 produtos servidos por camarão vermelho, localizados no mercado comercial italiano, são todos de excelente qualidade, incluindo dois da Podere Cittadella, uma empresa agrícola conhecida por sua cadeia de suprimentos fechada. Destes dois tipos, um é artesanal e cremoso enquanto o outro é mais saboroso.

Outros fazem parte Empresas do centro e sul da Itáliaincluindo os feitos por:

Fattoria La Fresona da minha prisão em Roma

A Sociedade do Leite Nobel em Campania Apennine em Castelpagano di Benevento, de Taverna Centumani em Potenza

Fazenda Giamproni em Agrigento

Casal Nebe de Amatrice.

uma A verdadeira escolha do sabor Bem-estar para o paladar, mente e corpo.