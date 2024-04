Aniversário de 80 anos de Franco Perino: “O que comemos para nos sentirmos bem?” Medicamentos anti-obesidade? “Eles podem ser perigosos.”

“A meta que todos deveriam estabelecer? Viva saudável pelo maior tempo possível. Anti-envelhecimento na mente e no corpo graças ao antídoto mais poderoso: os alimentos que comemos todos os dias. Franco Perino, Ele completa oitenta anos hoje, 30 de abril, sempre foi um apoiador entusiasta. Tendo dirigido durante quarenta anos o Departamento de Medicina Preventiva e Preditiva do Instituto de Oncologia de Milão, o epidemiologista emiliano não perdeu a oportunidade de repetir isso. Ele alerta contra atalhos: “Comer bem deveria ser um hábito diário. A nossa saúde física e mental está em jogo.” Em relação à obesidade: “Quase um bilhão de pessoas no mundo são afetadas por ela – cerca de uma em cada oito.”Relatório do barômetro italiano da obesidadeSeis milhões de pessoas são obesas, o que representa mais ou menos 12% da população adulta. “É uma emergência total que requer uma revolução cultural”.

Doutor, mas o que é exatamente a obesidade?

“A obesidade é uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo patológico de gordura corporal excessiva que impacta negativamente na qualidade de vida e na saúde. Para determinar se uma pessoa é obesa ou não, geralmente é usado o índice de massa corporal (IMC). IMC): É uma medida obtida dividindo o peso de uma pessoa em quilogramas pelo quadrado de sua altura em metros (kg/m²). Um IMC de 30 ou superior indica obesidade. Atenção: a obesidade é uma doença grave que, além disso, aumenta o risco de outras doenças importantes: estou falando de diabetes tipo 2, doenças cardíacas em geral, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer, para citar alguns. .

Como ficar gordo?

“Ao mesmo tempo, cada um tem a sua história. Querendo generalizar, vamos supor que os factores que podem levar a esta condição são diferentes: desde a componente genética à falta de actividade física, desde problemas de saúde como a depressão por exemplo, até factores ambientais, sociais e económicos. Depois, claro, há a falta de disciplina e o vício alimentar. A obesidade é uma doença complexa: o tratamento requer uma abordagem abrangente para abordar as causas físicas e psicológicas.

Neste momento histórico falamos cada vez mais sobre medicamentos anti-obesidade. É eficaz?

“Pode ser mais perigoso se usado incorretamente. Estamos perante um estranho fenómeno social, pois muitas pessoas recorrem a ele, especialmente nos Estados Unidos, sem que haja necessidade real. Entre eles também estão muitas pessoas famosas e populares. Pessoas que movem as massas, por assim dizer, sem pensar nas consequências.”

O que isso significa?

“Existe um medicamento – na verdade mais de um medicamento, mas este é o mais popular – que na verdade é um antidiabético que visa reduzir os níveis de açúcar no sangue e prevenir doenças cardíacas. É utilizado por adultos para tratar diabetes tipo 2 quando a dieta e os exercícios não são suficientes para manter a doença sob controle. Isso faz você perder peso? Sim, mas contratar para esse fim é inadequado. Além disso, o aumento da procura para resolver problemas de peso tornou-o indisponível para muitos diabéticos que dele necessitam.

Por que este medicamento pode ser tão perigoso?

“Para a ciência, é um medicamento cujo princípio ativo, a semaglutida, é um análogo sintético do GLP-1, hormônio que faz com que o pâncreas produza insulina. O princípio ativo atua como “agonista” do próprio receptor hormonal, ativando-o. Isto ocorre estimulando a secreção de insulina, por um lado, e reduzindo a secreção de glucagon, por outro lado, quando os níveis de glicose aumentam. Contudo, durante a hipoglicemia, a semaglutida reduz a secreção de insulina sem prejudicar a secreção de glucagon. O peso corporal e a massa gorda são reduzidos devido a uma diminuição geral do apetite. A semaglutida imita a ação do hormônio GLP-1, que geralmente é secretado pelo intestino após uma refeição. O GLP-1, por sua vez, sinaliza ao cérebro que estamos saciados: dessa forma, não nos incentiva a comer mais ou mais do que o necessário. Preste atenção aos efeitos colaterais importantes: os mais comuns são paralisia gástrica, distensão abdominal, azia, náuseas, vômitos, astenia, refluxo gastroesofágico, tontura, prisão de ventre, etc.

Então, como você pode combater a obesidade?

“Coma bem todos os dias. Distribua as refeições cuidadosamente ao longo do dia. Ou melhor, durante o dia. Tomemos, por exemplo, um estudo israelita limitado mas muito importante com 90 mulheres obesas, divididas em dois grupos de 45 pessoas cada. Durante três meses, cada uma dessas mulheres, como parte de uma dieta hipocalórica, comeu os mesmos alimentos em quantidades iguais. No entanto, um grupo sempre tomava um café da manhã pesado e um jantar muito leve, enquanto o outro grupo fazia exatamente o oposto. As mulheres do primeiro grupo foram as que perderam mais quilos, 9 quilos para ser exato. Já as mulheres do segundo grupo, ou seja, aquelas que comeram muito à noite e menos no café da manhã durante todo esse período, perderam apenas 3 quilos. “Isso significa que não são apenas as calorias que nos fazem engordar, mas quando comemos e como”.

Quando devemos comer?

“Estudos mostram que para perder peso devemos deixar passar pelo menos 14 horas entre a última refeição do dia e o café da manhã seguinte. Além disso, o jantar deve ser bem leve. Melhor ainda se você pular. De qualquer forma, você não deve comer à noite.”

Em vez disso, como devemos comer?

“Mastigue muito. Faço uma pergunta que sempre nos faz pensar: Pessoas obesas engolem alimentos sem mastigar porque são obesas, ou são obesas porque não mastigam? Talvez a segunda explicação seja mais correta. Um estudo piloto comparando aqueles que mastigaram cada mordida 15 vezes com aqueles que mastigaram a mesma mordida 40 vezes encontrou um efeito diferente nos hormônios produzidos pelo sistema digestivo: a mastigação prolongada fez com que o estômago produzisse menos grelina, um hormônio secretado pelo sistema digestivo. . Estimula o apetite. No entanto, os intestinos produzem mais colecistoquinina, o hormônio que acalma o centro do apetite, e GLP1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon), como mencionado anteriormente, o hormônio que reduz o açúcar no sangue e ajuda a perder peso. Mais estudos descobriram que mastigar frequentemente reduz o apetite e o desejo por comida.

Diga-nos, doutor: o que costumamos colocar no prato?

“Todos os vegetais, exceto batatas: aumentam muito o açúcar no sangue. Depois: todos os grãos integrais, principalmente o arroz, que é mais pobre em proteínas. Para pão integral, certifique-se de que seja feito com farinha de trigo integral e não com farinha branca misturada com farelo. O pão é excelente, sempre feito com grãos integrais, com sementes de abóbora, girassol, linhaça e gergelim: baixam o índice glicêmico do próprio pão. Voltando aos cereais, se optar por comê-los no café da manhã, na forma de muesli por exemplo, deve-se ter cuidado para que não contenham açúcares ou outros adoçantes. É útil saber, então, que as muitas fibras nele contidas, por um lado, são muito saciantes e, por outro lado, alimentam a microflora intestinal benéfica (uma microflora saudável ajuda a não ganhar peso). As leguminosas geralmente estão na mesa. Além do baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, contêm inibidores de enzimas que digerem os amidos, retardando assim a digestão e a absorção da glicose e, portanto, o efeito glicêmico geral da refeição. Além disso, inibem a lipase pancreática, ou seja, reduzem a absorção de gordura. Todas essas são características “antinutricionais”, mas são úteis em tempos de superalimentação. As frutas merecem uma discussão à parte e devem ser consumidas com moderação se forem açucaradas, como uvas, figos e bananas. Por outro lado, nozes, avelãs, amêndoas e pistache contêm muitas calorias, mas ajudam a evitar o ganho de peso. Na mesa, até mesmo pequenas doses de kefir, iogurte e vegetais fermentados, para probióticos eficazes.”

Mais proteínas ou carboidratos na mesa?

“Em primeiro lugar, vamos dissipar um lugar muito popular. Muitos nutricionistas acreditam que os carboidratos fazem você ganhar peso e as proteínas fazem você perder peso. Este não é o caso. Nos nossos estudos DIANA, alcançámos uma perda de peso significativa – em média 4 kg em 5 meses – e melhorias no metabolismo através do aumento, e não da diminuição, dos hidratos de carbono, mas apenas de cereais integrais e legumes. Em seguida, retire os açúcares, as batatas e a farinha refinada e reduza as proteínas animais. Na nossa sociedade, consumimos muita proteína, especialmente proteína animal: cerca de 16% das nossas calorias, o dobro das necessidades reais. Sem falar que quanto mais comemos, mais gordos ficamos. Somente dietas ricas em proteínas (com 40-50 por cento de calorias na forma de proteínas) farão você perder peso, mas porque são intoxicantes. Ao envenenar o centro do apetite, você come menos. Quem segue essas dietas, ao parar de ingerir proteínas em excesso, ganha mais peso do que antes. “É melhor comer comida humana: grãos integrais, legumes, vegetais, frutas e carne apenas ocasionalmente”.

Finalmente, quais alimentos você deve evitar?

“Esse 'superprocessamento' da indústria. Epidemiologistas da Universidade de Harvard desenvolveram uma classificação de alimentos que causam obesidade. Principalmente batatas fritas, depois batatas, bebidas açucaradas, carnes processadas (hambúrgueres, salsichas, salsichas e carnes curadas), carnes vermelhas, sucos de frutas sem açúcar, farinhas refinadas, doces comerciais e manteiga.