“Juventude e Velhice no Mundo Antigo: Teatro, Ciência e Iconografia” está agendada no museu

Sexta-feira, 17 de maio de 2024, às 17h00 O Centro Internacional do Livro da Calábria e o Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calabria, na sala de conferências do mesmo museu, promovem a conferência “Juventude e Velhice no Mundo Antigo: Teatro e Ciência” . E iconografia.” O evento será apresentado por Fabrizio Sodano, Diretor do Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calabria, e Lorelei Rosetta Borotto, Presidente do CIS da Calábria, com contribuições de slides, diz Paola Radici Colas, ex-Professora de Filologia Clássica,. Departamento de Civilizações Antigas e Modernas, Universidade de Messina, Presidente Honorário e Diretor Científico do CIS da Calábria No mundo antigo, a juventude e a velhice eram temas recorrentes no teatro, na ciência e na iconografia. O mundo antigo é tratado a partir do Hércules de Eurípides na tragédia Anfitrião, pai de Hércules (em Simbiose “Entretendo com Zeus), ele é um velho pobre, assim como os membros do coro, seus companheiros na guerra contra os Taphi, os idosos. Na ciência antiga, muitos filósofos exploraram as causas do envelhecimento e procuraram formas de prolongar a juventude. Portanto, a juventude e a velhice eram dois temas complexos que os exploravam e estudavam para fornecer uma visão analítica das diferentes circunstâncias da vida e do ser humano. experiência.