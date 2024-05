“Com o microchip, ganhei minha batalha.”

Todas as noites eu assumo o comando quase como se você estivesse Celular Na manhã seguinte, estou pronto para subir na bicicleta e pedalar o mais rápido que consigo fazer há muito tempo.”

Gabriele Selmi, 66 anos, natural de Castelfranco Emilia (província de Modena), goza de muito boa saúde e é o primeiro paciente italiano a receber uma versão avançada de um microchip capaz de manter os tremores incapacitantes e a rigidez causados por Paralisia de Parkinson . O diagnóstico de doença neurodegenerativa surgiu há 8 anos e Salma começou a perder gradativamente algumas funções, como o controle total dos movimentos. “O que me incomodou, em particular, foi aquela contração terrível no braço direito que dificultou até mesmo andar de bicicleta”, diz ele.

a operação

O paciente agora fala no passado e o faz com grande entusiasmo. “Porque hoje, depois da cirurgia, as coisas mudaram. Sou mais rápido e posso pressionar os pedais da bicicleta com a mesma força que fazia antes Ele bufou“, diz ele. Em suma, a cirurgia a que foi submetido em janeiro passado no Instituto Irccs de Neurociências de Bolonha mudou sua vida. “A implantação de estimuladores no cérebro é um procedimento realizado há mais de 30 anos”, explica Pietro Cortelli, Diretor de Operações do IRCCS em Bolonha e um dos cientistas na vanguarda do projeto Mnesys, o maior programa de pesquisa cerebral já realizado na Itália lasca De última geração, que nos permite estimular os núcleos profundos do cérebro e ao mesmo tempo registar a atividade motora do paciente de forma precisa e oportuna, para nos permitir ajustar e personalizar a estimulação de acordo com as suas necessidades.”

Simplificando, o procedimento, realizado por uma equipe multidisciplinar de especialistas, consiste na implantação de um eletrodo de 1 mm de diâmetro no núcleo subtalâmico, área específica do cérebro envolvida na regulação dos movimentos voluntários. Em seguida, os neurologistas “ajustaram” o eletrodo para otimizar a estimulação.

“O eletrodo, por sua vez, é conectado a um sistema que envia a corrente necessária para a estimulação”, explica Cortelli. “É como um Marcapasso coração, que fica localizado na região subclávia.” Outra novidade do sistema é que ele pode ser recarregado externamente, assim o paciente não precisa mais trocar a bateria. “Eu faço isso sozinho, de forma independente, pois coloco o carregador meu peito, tocando “A estimulação obtida através deste microchip funciona bloqueando os sinais que causam os sintomas motores da doença de Parkinson. “Assim, é possível obter maior controle sobre os movimentos de todo o corpo – especifica Cortelli – mais do que pode ser obtido apenas com terapia medicamentosa.”

Na verdade, os pacientes continuam a tomar os medicamentos. “No entanto, estou reduzindo gradativamente a dose e a frequência até que um dia talvez não precise mais, ou quase nenhuma”, confirma Salmi. A eficácia do novo aparelho depende também de sua capacidade de registrar sua atividade em tempo real, permitindo aos médicos monitorar com precisão os resultados do exame. tratarDefina e melhore imediatamente com base na resposta do paciente. “Tenho uma certa discrição no controle do fornecimento: se notar um agravamento do tremor ou da rigidez, posso aumentar o fornecimento até o máximo definido pelos médicos”, diz Salmi.

O paciente agora está aproveitando sua nova vida. Depois de regressar de umas curtas férias no Salento com a família, aguardará o próximo exame, que fará no início de julho e depois a cada 4 meses. “Minha família, minha esposa e dois filhos, sempre estiveram perto de mim e apoiaram minha escolha desde o início”, afirma Salma. “Fiz um pouco por eles também, pensando no futuro, para que a minha deficiência não fosse um fardo: é algo que eu nunca iria querer”, acrescenta, satisfeito por recuperar o controlo do seu corpo e da sua vida.

O projeto

Salma é considerado o primeiro paciente italiano a poder beneficiar da implantação desta nova geração de microchips, mas hoje não é o único. A mesma operação foi realizada em uma dúzia ou mais de pacientes em Bolonha e em outras partes da Itália. Enquanto isso, a pesquisa continua com a esperança de melhorar cada vez mais a vida dos pacientes com Parkinson. “Parte do projeto Mnesys é dedicada ao cérebro e ao cérebro Neuromodulação “Estamos trabalhando para mapear o cérebro e entender quais áreas precisam ser estimuladas para obter resultados mais eficazes do que os obtidos até agora”, finaliza Cortelli, convencido de que a pesquisa poderá em breve elevar o nível de eficácia dos tratamentos contra a doença de Parkinson.

