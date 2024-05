Alluvioni, Platis (FI): “A ciência é a estrela-guia para evitar novos erros” – Solpanaro

Um ano depois da inundação que atingiu 44 municípios da Emilia-Romagna, Antonio Platis, vice-coordenador regional da Forza Italia e candidato ao Campeonato da Europa, intervém na análise efectuada pela comissão nomeada pela região.

Esta é a nota:

“Os aniversários servem para homenagear as vítimas e lembrar os erros cometidos para não cometê-los novamente.

Um ano depois, temos a análise feita pela comissão indicada pela região, coordenada pelo professor Armando Praz, que enfatiza apenas um aspecto: as chuvas.

Estamos falando de 781 milhões de metros cúbicos de água que caíram e medidos por 95 pluviômetros nos dizem que estamos diante de um evento grande e raro. Mas isto não é suficiente para arquivar a tragédia. Não podemos parar neste facto.

Se o associarmos a uma duração de 36 horas e a um tempo de correcção para as principais bacias da região de Romagna de 12 horas, surge – como explicam os cientistas da Universidade de Modena – como um evento com um tempo de retorno de 20 anos em na maioria dos casos e, em alguns casos, 50, mas não superior às possibilidades de controlo. Se tivéssemos margens e rios com melhor capacidade de carga (TR50 ou TR100) não teríamos 20 rios inundados.

Portanto, é a ciência que diz isso e não a política. Na verdade, a comissão que comissionou Bonacini analisou apenas o aspecto das fortes chuvas e não a estabilidade das barragens. Como é isso?.

Obviamente houve inundações e as barragens romperam. O problema não é o meio ambiente, mas o ser humano. Ou melhor, a política de não fazer manutenção, deixar projetos na gaveta e não iniciar as obras planejadas.

Uma longa lista de oportunidades perdidas, desde investimentos em bacias aquíferas particularmente montanhosas, que também são úteis face à seca, até aquelas que devolvem o rio a grandes áreas para expansão; Do manejo adequado das usinas ribeirinhas ao fortalecimento dos tanques de expansão.

Hoje, mais do que nunca, é preciso recomeçar a partir dos erros, com transparência e seriedade.”