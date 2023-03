Ricercamondo em Cassano Scienza – CassanoLive.it

No âmbito do Festival Cassano Scienza, Ricercamondo, o laboratório Henkel chegou para aproximar as crianças da ciência. Um caminho interativo para aprender sobre o plástico e como reciclá-lo e reduzir o impacto dos materiais mais comuns atualmente.

Laboratórios e experimentos para crianças, para aproximá-los do mundo da ciência e também para descobrir o que é o plástico e por que é importante reciclá-lo: isso e muito mais é o Ricercamondo, o projeto de educação científica da Henkel. Uma iniciativa que este ano participou pela primeira vez no Cassano Scienza, o festival de ciências organizado pela Associação Multiversi e o IISS Leonardo da Vinci de Cassano delle Murge, agendado de 27 de março a 1 de abril de 2023.

Ricercamondo, que chegou à Itália em 2016, tem como objetivo estimular o interesse pelas disciplinas STEM em crianças do ensino fundamental de forma lúdica e interativa, envolvendo-as diretamente em laboratórios e experimentos. O laboratório proposto em Cassano seria um “chi de plástico?!” Será aberto mediante matrícula a todas as crianças da terceira, quarta e quinta séries do ensino fundamental e alunos do primeiro ano do ensino médio. 90 minutos para aprender o que é o plástico, suas principais propriedades e por que é importante reciclá-lo. Uma oportunidade única de combinar as explicações do maestro de ciências com experimentos infantis ao vivo!

Mas isso não é tudo: Ricercamondo também apresentará “Flexivelmente: os vícios e virtudes do material mais controverso do século”, uma mostra científica aberta a todos, enquanto os comunicadores científicos traçam um caminho para a descoberta de algumas das propriedades de diferentes tipos de plástico. As ideias, o material para reflexão e o questionário interativo levarão os participantes a considerar as implicações do uso desses materiais em termos de impacto ambiental, descarte e reciclagem. A Sala Maria Lassandro do IISS Instituto Leonardo da Vinci abrirá suas portas aos curiosos e interessados ​​na sexta-feira, 31 de março, às 17h30.

Ricercamondo é apenas um dos muitos projetos da Henkel como parte de suas metas de sustentabilidade. “Em nossa estratégia, a sustentabilidade significa um compromisso ambiental, mas também um compromisso social”, explicou Jose Viani, chefe de comunicações corporativas da Henkel Itália. “Para nós é essencial promover projetos e iniciativas nas comunidades em que atuamos que vão além de nossas atividades comerciais. Levamos o Ricercamondo por toda a Itália justamente para promover esse tipo de compromisso e, após um período forçado de laboratórios online, montamos o Cassano Scienza é a melhor oportunidade de voltar a todo o território do nosso país que existe.”

No site do festival é possível se inscrever no “Plasti … che?!” Searchworld. De 27 a 31 de março, as atividades são dedicadas às escolas e, no dia 1º de abril, as provas abrem suas portas para famílias com crianças.

O projeto não acaba aqui: experimentos para fazer em casa, tutoriais em vídeo e muitos outros materiais são disponibilizados pela Henkel no site https://www.henkel-ricercamondo.it. Uma ótima maneira de continuar aprendendo enquanto se diverte mesmo depois do festival!