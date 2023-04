Conferência sobre a retina com o Dr. Ulis Ferrari – Savonanews.it

A associação “Giovani per la Scienza” recebe o Dr. Ulisse Ferrari no campus da Universidade de Savona para uma nova conferência sobre a retina. A reunião realiza-se na sexta-feira, dia 5 de maio, pelas 16h00, na sala AN1, podendo acompanhar a conferência também através da plataforma Zoom.

A conferência vai centrar-se no funcionamento da retina, o órgão sensorial mais “inteligente” do que se possa imaginar. Ao contrário das câmeras, que registram a intensidade da luz ponto a ponto do campo visual, a retina é capaz de processar a luz que entra nos olhos, selecionando e transmitindo de volta as informações mais relevantes da cena visual para as regiões visuais do cérebro, como nitidez contrastes, bordas de objetos e movimentos rápidos.

Compreender o funcionamento da retina é intrigante em muitos aspectos: além do óbvio interesse biológico específico, a retina é uma parte do cérebro experimentalmente acessível, cujo estudo abriu a possibilidade de grande avanço nas pesquisas em neurociência. O estudo da retina e da visão em geral lançou as bases para os atuais desenvolvimentos extraordinários em inteligência artificial e visão (visão computacional). Além disso, graças ao conhecimento obtido em anos de pesquisa, novas terapias clínicas estão sendo desenvolvidas para tratar algumas das principais formas de cegueira.

Ulysse Ferrari, após graduar-se com honras em Física pela Universidade de Milão e doutorado em Mecânica Estatística pela Universidade Sapienza de Roma sob a supervisão de Giorgio Baresi, mudou-se para a França para iniciar algumas pesquisas em neurociência computacional, com interesse especial em visão . e retina.

Pesquisador desde 2019 do CNRS, órgão ministerial francês de pesquisa científica, atualmente dirige um grupo de pesquisa no Institut de la Vision, em Paris. Sua pesquisa está localizada na interface entre neurociência, inteligência artificial e aplicações da mecânica estatística para análise de dados e visa obter uma compreensão quantitativa de como a retina, nosso órgão sensorial visual, codifica e transmite informações no centro do cérebro. Contida na luz que entra em nossos olhos.

Quem estiver interessado em obter mais informações sobre a conferência, incluindo logística, pode entrar em contato com a associação através do e-mail oficial [email protected]

Para acompanhar a conferência online, será utilizado o e-mail [email protected]

Para obter mais informações sobre a Associação Giovani per la Scienza e acompanhar suas atividades, é possível visitar o site http://www.giovaniperlascienza.it/site/ E siga a página oficial do Instagram @giovaniperlascienza_