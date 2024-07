Ar condicionado, você corre o risco de sérios danos à sua saúde só por causa desse erro: que você comete todos os dias sem nem saber.

Os especialistas soaram o alarme sobre os aparelhos de ar condicionado: muitas pessoas os estão usando incorretamente. Aqui estão todos os detalhes.

O ar condicionado tornou-se hoje uma ferramenta indispensável no dia a dia de milhões de famílias, sobretudo porque proporciona a possibilidade de resfriar o calor forte e eliminar a umidade. No entanto, você deve sempre fazer isso Lembre-se de usá-lo corretamentePorque pode se tornar o inimigo número um da sua saúde.

Na verdade, há pessoas que cometem um erro trivial sem saber, mas que pode causar um sério problema ao corpo humano. Agora tentaremos entender como o ar condicionado deve ser ajustado para que seu ar puro não nos prejudique. Aqui estão algumas dicas práticas sobre como usá-lo.

Como ajustar o ar condicionado corretamente

De acordo com uma pesquisa recente do Istat, aproximadamente uma em cada duas famílias tem ar condicionado em casa: especificamente 48,8% dos italianos. O estudo revelou ainda um aumento nas vendas de 29,4% face a 2013. É evidente que tudo isto conduz a um aumento da procura de energia eléctrica em todo o território nacional e, ao mesmo tempo, Forte aumento do consumo na conta.

Para evitar desperdícios, o governo emitiu um novo regulamento, para que as famílias possam obter poupanças financeiras significativas. Então, qual é esse procedimento inovador? De acordo com o último decreto-lei, a temperatura dos aparelhos de ar condicionado não deve ultrapassar os 19 graus (mais dois graus de tolerância) no inverno.

Durante o verão, lembre-se de nunca descer abaixo de 27 graus (menos duas tolerâncias). Este último sistema não só economiza energia, mas também protege a saúde. Na verdade, os médicos desaconselham baixar a temperatura ao nível mínimo No verão, pode causar ar frio do ar condicionado Bronquite, sinusite bacteriana, resfriados e até dores articulares e musculares. Quanto aos edifícios públicos, a temperatura nunca deve descer abaixo dos 25 graus durante o período de verão, enquanto no inverno é recomendado que a temperatura não ultrapasse os 21 graus.

Em todo o caso, Para evitar problemas de saúde, o ar condicionado deve ser ajustado para uma temperatura 5 a 6 graus inferior à temperatura externa. Outra dica muito importante diz respeito ao fluxo de ar, que nunca deve ser direcionado para o seu corpo. Você também pode selecionar a opção “Desumidificar” para diminuir ligeiramente a temperatura sem afetar o corpo humano. Portanto, são operações muito simples e todos deveriam realizá-las para aliviar o calor extremo e manter a saúde.