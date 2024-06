Tina, a primeira criança Neandertal com Síndrome de Down, descobre o estudo que reescreve tudo

Uma equipa internacional de investigadores documentou o primeiro caso de síndrome de Down entre neandertais, demonstrando a sua capacidade de prestar cuidados altruístas e apoio a membros vulneráveis ​​do seu grupo social.

Um estudo recente publicado por uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo professores de Universidade de Binghamtondocumenta o primeiro caso de Síndrome de Down No neanderthal Revela a sua capacidade de prestar cuidados altruístas e apoio aos membros vulneráveis ​​do seu grupo social.

A pesquisa, conduzida por antropólogos da Universidade de Alcalá e da Universidade de Valência, na Espanha, estudou os restos mortais de uma menina neandertal, conhecida como “Tina“, encontrada na caverna da Cova Negra, em Valência, na Espanha, é conhecida por suas importantes descobertas sobre os neandertais, conforme explica Valentin Villaverde, professor de pré-história da Universidade de Valência:

As escavações na Cova Negra foram fundamentais para a compreensão do estilo de vida dos neandertais ao longo da costa mediterrânica da Península Ibérica e permitiram identificar ocupações do povoado: de curta duração e com menor número de indivíduos, alternando com a presença de carnívoros.

A história da Tina

Os pesquisadores realizaram tomografias computadorizadas em uma pequena porção do crânio do osso temporal direito, que contém a área da orelha, para reconstruir um modelo 3D para medições e análises. Tina tinha um distúrbio congênito do ouvido interno associado à Síndrome de Down, que resultou em perda auditiva grave e tontura incapacitante. Esse indivíduo sobreviveu até pelo menos 6 anos de idade, mas necessitou de cuidados intensivos de outros membros do grupo social.

A equipe de pesquisa criou modelos 3D do ouvido interno da menina Neandertal e descobriu que ela tinha uma doença congênita associada à síndrome de Down. Rolf QuamO professor de antropologia comentou a descoberta da seguinte forma:

Este é um estudo notável, que combina escavações arqueológicas precisas, técnicas modernas de imagem médica e critérios de diagnóstico para documentar pela primeira vez a síndrome de Down num Neandertal. As descobertas têm implicações importantes para a nossa compreensão do comportamento dos Neandertais.

Os pesquisadores sabem há décadas que os Neandertais cuidavam de pessoas com deficiência. No entanto, até à data, todos os casos conhecidos de ajuda social entre os neandertais envolveram indivíduos adultos, levando alguns cientistas a descartar este comportamento como verdadeiro altruísmo e, em vez disso, sugerir que representa mais provavelmente uma troca recíproca de ajuda entre pares. Mercedes CondeO professor da Universidade de Alcalá e principal autor do estudo publicado na Science Advances disse:

O que ainda não se sabe é o caso de um indivíduo que recebeu ajuda, mesmo não tendo conseguido retribuir o favor, o que indica a existência de um verdadeiro altruísmo entre os neandertais. E é exatamente isso que significa a descoberta de Tina.

fonte: Universidade de Binghamton

