Emergência médica, você só consegue entrar ligando mas ninguém atende. Pacientes excluídos: “ridicularizar”

bordenona – Há anos que repetimos que o serviço regional de saúde está demasiado centrado nos hospitais. A última vez que o conselheiro de saúde Riccardo Riccardi fez isso foi há dois dias, durante o segundo dia do Laboratório de Saúde e Inteligência Artificial. Além disso. A representante da saúde explicou ainda que o sistema não pode sobreviver assim e que são necessárias mudanças profundas para evitar que o sistema imploda.

a situação

Tudo bem, mas há um “pequeno” problema: como evitar a ida ao hospital, especificamente ao pronto-socorro, se não há serviços ativos no local? Esta é uma pergunta que os gerentes gerais, assim como os advogados, devem responder. Exemplo? Sábado de manhã, às 8h30, um acidente no banheiro. Nada muito sério, apenas um corte profundo no dedo do pé com um ladrilho rombudo. Mas é melhor tomar uma vacina contra o tétano. Nunca se sabe. Nesse ponto o deserto. Telefonema para a farmácia: “Podemos dar (vender) a vacina – explicam – mas não estamos autorizados a dar-lhe a injeção, procure o médico quando solicitado”.

Continuidade do cuidado

Boa ideia. Depois vamos para a Cittadella della Salute onde está localizada a clínica médica de emergência. Ao chegar ao local, há uma grande placa avisando que, por motivos de segurança, você não pode entrar na Clínica de Continuidade de Cuidados. Alguém poderia pensar que isto é verdade, à luz dos ataques que ocorreram. Então você tem que fazer isso Ligue e marque uma consulta. E neste momento começa o sarcasmo. Isso mesmo: das 8h40 às 11h30, cerca de vinte ligações para explicar ao médico o que aconteceu e se ele gostaria de tomar a vacina antitetânica. Nenhuma resposta, sempre o som metálico da secretária eletrônica avisando que o médico está ocupado e não pode atender, não adianta ir lá porque ninguém abre a porta. Ligue um pouco. Só que ninguém respondeu a todas as tentativas, que se repetiram até às 17h30, e aí desisti. Aparentemente a continuidade dos cuidados do médico estava ocupada com um transplante de coração.

Pronto Socorro

As tentativas de evitar o bloqueio do pronto-socorro de Santa Maria delle Angeli terminaram sem sucesso: no sábado e no domingo não estão abertas unidades de saúde periféricas, não há clínicos gerais e nem é possível ir ao lar de idosos San Giorgio. Portanto, é a única guarnição aberta. Na sala de espera do pronto-socorro de Pordenone, às 10h, aguardam 23 pacientes. Vinte símbolos brancos: Alguém precisa tomar uma injeção, mas não há ninguém na área, Alguém precisa tomar uma injeção, e também há estes, uma idosa solitária que não se lembra de como tomar seus medicamentos prescritos e precisa ajuda. Pelo menos 20 pacientes aguardam; Se houvesse serviços na área, começando pelo EMS, eles não teriam vindo ao hospital porque não eram necessários. Quase todos ligaram para o número de continuidade do atendimento por duas horas, não obtiveram resposta e tiveram que seguir pelo caminho do pronto-socorro. Excitado. A cereja do bolo: os aparelhos de ar condicionado estavam quebrados (quebrados?) e o calor estava insuportável. Dados mais recentes: “Ele fez um bom trabalho ao vir tomar a vacina contra o tétano. No ano passado tivemos uma morte.” Aqui estão os cuidados de saúde na área.

