“Pessoas criativas são insuportáveis: a ciência diz isso, mas..” – por Alice Basso.

Eu vou te dizer imediatamente: Não estamos prestes a fofocar. Não vamos falar da sua amiga que largou o namorado músico porque ele não era confiável, estava sempre com a cabeça nas nuvens, esquecia a menininha na escola e a panela no fogão e também era assediado por mafiosos, que cansativo. Nem vamos fazer o contrário, ou seja, elogiar os maridos pacientes dos escritores ou dos artistas, que estão santamente habituados a gritar: “Está pronto!” da cozinha, ouvir a resposta “já vou” do escritório somente após a sexta chamada e ver o marido realmente aparecer depois daqueles pelo menos vinte minutos tão indispensáveis ​​que a refeição preparada com amor entretanto tem foi reduzido à fria escultura memorial de si mesmo. não.

aqui Estamos prestes a falar sobre ciência.

Há alguns dias eu estava folheando artigos sobre neurociência (explicarei o porquê uma vez) e me deparei com um artigo com um título promissor: As pessoas criativas são melhores do que outras na apreciação do trabalho criativo?? [“Le persone creative sono migliori delle altre nel riconoscere i lavori creativi?”]publicado no site Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

O artigo é inspirado em Um tópico comum e familiarou seja, formar uma comissão julgadora de show de talentos, para perguntar o que torna um indivíduo qualificado para julgar criatividade por outro lado.

A opinião mais difundida é que é preciso um artista para reconhecer e avaliar adequadamente outro artista, certo? mas Há também quem diga que às vezes os melhores gestores são aqueles que têm nariz E muito pouca competência técnica pessoalou que existe uma certa arte popular que afinal está destinada a isso Na primeira aulaaliás, ao público em geral, por isso deve “falar” às pessoas independentemente de terem ou não as ferramentas técnicas necessárias para penetrar nos segredos da arte em questão (não prestem atenção em mim que acena como um pica-pau lembrando – terríveis ataques de sono durante certos períodos inteligente Ótimos solos de jazz ou na frente deles Brilhante pinturas de arte moderna).

Intrigado, continuo lendo e Estou começando a descobrir algumas coisas irritantes. firmemente Chato. Sobre testes e experimentos realizados em uma amostra de pessoas criativas para descobrir como elas julgam sua arte e a arte dos outros. Agora vamos aos resultados, mas esperem mais um pouco, porque primeiro tenho que te contar isso, e fiquei indiferente aos resultados em questão, entretanto também procurei outros estudos sobre o cérebro criativo, e me deparei com um segundo artigo. , A ciência por trás da criatividadepublicado no site Associação Americana de Psicologiaque forneceu resultados adicionais e complementares sobre questões semelhantes.

agora.

Para o benefício de todos, darei agora um resumo das conclusões de ambos os artigos, bem como das conclusões de outros na lista de referências acima, e se você se considera uma mente criativa, mantenha um pouco de lazonil à mão, porque Não vai doer.

Não é de forma alguma certo que as pessoas criativas saibam julgar o trabalho criativo dos outros. Não são melhores do que outros no reconhecimento do melhor numa lista de obras intelectuais, o que significa que não têm capacidade inata para chegar a acordo sobre qual delas terá mais sucesso, agora e a longo prazo, para sair. A marca mais importante, constituindo um passo em frente no desenvolvimento da arte da referência. Isso é normal, você diz? Você acredita que acima de um certo limite de excelência é impossível, talvez até ilógico, decidir se é “o melhor” ou não. Gioconda ou Escola de AtenasOu Taylor Swift ou Beyoncé, o tagliolini com aroma de frutos do mar do Chef Maurice Baffo ou do Chef Alfred Pintolone? Concordo com você. EU. Eles não. eles Eles estão discutindo Porque, vamos lá!, o Chef Pavo é Incomparável Melhor do que aquele mendigo Bentolone que ia fazer tortas de lama com moldes do mar!, etc., etc.

Não são melhores do que outros no reconhecimento do melhor numa lista de obras intelectuais, o que significa que não têm capacidade inata para chegar a acordo sobre qual delas terá mais sucesso, agora e a longo prazo, para sair. A marca mais importante, constituindo um passo em frente no desenvolvimento da arte da referência. Isso é normal, você diz? Você acredita que acima de um certo limite de excelência é impossível, talvez até ilógico, decidir se é “o melhor” ou não. Gioconda ou Escola de AtenasOu Taylor Swift ou Beyoncé, o tagliolini com aroma de frutos do mar do Chef Maurice Baffo ou do Chef Alfred Pintolone? Concordo com você. EU. Eles não. eles Eles estão discutindo Porque, vamos lá!, o Chef Pavo é Incomparável Melhor do que aquele mendigo Bentolone que ia fazer tortas de lama com moldes do mar!, etc., etc. Mas eles são maus. Por outro lado, não hesitam em especificar qual é a pior ação na sua opinião. Vamos ler nas entrelinhas: Eles agem de acordo com o gosto, como todo mundo, mas quando pegam algo de que não gostam, apontam o dedo sem se conter por um momento. . Neste caso, sim! Eles também tendem a apresentar uma frente comum, deixar-se convencer e adorar odiar. Estão todos unidos contra a última roda da carroça: que valentões são.

Por outro lado, não hesitam em especificar qual é a pior ação na sua opinião. Vamos ler nas entrelinhas: . Neste caso, sim! Eles também tendem a apresentar uma frente comum, deixar-se convencer e adorar odiar. Estão todos unidos contra a última roda da carroça: que valentões são. Pior ainda: eles são um pouco fanáticos. Pessoas criativas tendem a superestimar os chamados Ah, momentos (Poderíamos chamá-los de “momentos eureka”), ou seja, ideias que acendem em sua cabeça de vez em quando como as lâmpadas de uma história em quadrinhos. Ideias que podem ser bem legais, ou até nem tão inovadoras, mas para ela – questionário de autoavaliação em mãos – parecem malucas, revolucionárias, o mais chato de tudo, e agora, com licença, tenho que – arrumar minha mala para ir Para receber o Prêmio Nobel.

Pessoas criativas tendem a superestimar os chamados Ah, momentos (Poderíamos chamá-los de “momentos eureka”), ou seja, ideias que acendem em sua cabeça de vez em quando como as lâmpadas de uma história em quadrinhos. Ideias que podem ser bem legais, ou até nem tão inovadoras, mas para ela – questionário de autoavaliação em mãos – parecem malucas, revolucionárias, o mais chato de tudo, e agora, com licença, tenho que – arrumar minha mala para ir Para receber o Prêmio Nobel. …e menosprezar ou desacreditar as ideias dos outros. Porque na sua opinião, quem é o primeiro a menosprezar a ideia criativa, reduzir o seu tamanho ou criticá-la? Seus colegas, é claro.

Porque na sua opinião, quem é o primeiro a menosprezar a ideia criativa, reduzir o seu tamanho ou criticá-la? Seus colegas, é claro. Finalmente, se você está segurando essa vaga esperança, saiba disso Nada disso depende de forma alguma do sucesso pessoal do criador. Quer você seja um artista consagrado, tão respeitado em sua área que provavelmente já lhe subiu à cabeça, ou se você é um escritor desconhecido que ainda luta para tirar seu manuscrito da gaveta, a tendência de glorificar seu trabalho às custas de o dos outros vai te pegar de qualquer maneira. No máximo, você será cuidadoso o suficiente para não se gabar e ficar com raiva.

Pessoal, vamos encarar a realidade: a ciência diz isso. Eu acredito na ciência. Então tudo deve ser verdade. Sei também que são os estudos que puxam os cordelinhos, que registam as estatísticas, o comportamento da maioria, que a maioria não é tudo, e que há sempre a possibilidade generosa de cair na minoria dos criativos que também não são terríveis. e arrogante. E pessoas egocêntricas. Pessoalmente, acho que conheço vários exemplos de ambas as categorias. De aspirantes a autores que escrevem resenhas elogiosas a livros de sucesso internacionalchamando explicitamente as dezenas de milhares de pessoas que acharam algo estúpido neste livro e que afirmam que se ele Ainda não consegui um contrato semelhante e o sucesso só se deve porque “a publicação é corrupta e eu não entendo”. Até o querido autor que precisa da garantia do editor Porque ele nunca tem certeza se fez um trabalho bom o suficiente.

Fique a vontade: Na minha opinião, esses estudos estão faltando Fragilidadeeu‘ausência de segurança De criatividade. Onde diabos eles encontraram todos esses desenhos de granito?! onde está Vergonha? Onde aparecem os episódios periódicos da síndrome do impostor? Você quer arrancar sua pintura das mãos da pessoa que a fotografa porque é absolutamente necessário refazer os detalhes do fundo que de repente parecem ter sido escritos por uma criança de três anos? Acordar à noite no meio do sentimento, não, certamentePara publicar um livro terrível, Horrível!O que ninguém sentiu necessidade, exceto você, simplesmente Não vou Alguém te ama? (Vejo algumas mãos levantadas e alguém chorando: “Eu! Sou eu!”. Amigo, vejo você quinta à tarde no grupo de autoajuda para pessoas criativas que lutam contra a culpa. Vou reservar um lugar para você ao lado da minha janela .)

A única coisa que posso dizer, ou melhor, as duas únicas, é esta: que, Mesmo que seja verdade que as pessoas criativas são insuportáveis, ainda temos que aceitar issoPorque não podemos viver sem pessoas criativas de qualquer maneira.

Você consegue imaginar um mundo sem histórias, sem música, sem arte, sem invenção? E então, bem, dado o quão difícil é para uma pessoa criativa aguentar os outros, é melhor ser uma pessoa criativa do que ser outra pessoa. O que isso significa: Neste ponto, é melhor sermos criativos. Pelo menos podemos aproveitar Acelera De adrenalina e dopaminaquem são eles Ah, momentosDa nossa absoluta certeza em julgar os outros, da nossa firme convicção de que somos os melhores. Com a aprovação da ciência.

