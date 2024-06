Cigarro eletrônico, uma discussão aberta sobre seus malefícios à saúde

Os cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco aquecido são uma alternativa ao fumo tradicional e uma forma de ajudar a libertar-se do vício, ou são um hábito diferente, mas igualmente perigoso, que pode até levar ao consumo de tabaco?

Duas posições diferentes, apoiadas por médicos e estudos científicos, de acordo com o que emergiu nos últimos dias de especialistas da Sociedade Italiana de Medicina Interna (Semi) e de dados apresentados pelo Centro de Pesquisa para a Redução dos Danos do Fumo (COHERE, do Termo em inglês) de Catânia.

Uma revisão da literatura científica realizada por um grupo de especialistas do CIME (Paola Andreuzzi, Gualberto Gosoni, Giorgio Sisti, Nicola Montano, Antonello Pietrangelo) levantou o alarme sobre os malefícios dos cigarros eletrónicos (e-cigs) e dos produtos de tabaco aquecido. , especialmente no que diz respeito aos jovens.

A resenha foi publicada na revista Medicina interna e de emergênciaEle percebe que diante dos malefícios do tabagismo e da dificuldade de parar de fumar, o uso de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido pode ser uma ferramenta para facilitar a eliminação do vício.

No entanto, os especialistas do CIME alertam para dois perigos: o primeiro são os danos pulmonares que parecem afetar os consumidores de cigarros eletrónicos e tabaco aquecido; A segunda é que estes produtos, graças a campanhas de marketing inteligentes, provaram ser um factor que aumenta o número de fumadores e atrai especialmente os jovens.

Por outro lado, os especialistas da COWHERE enfatizam a validade do uso de cigarros eletrônicos para reduzir as taxas de tabagismo, com base em dados de ensaios de políticas de trote adotadas na Austrália e na Nova Zelândia.

Simi observa que a DPOC e a asma estão frequentemente presentes juntas em fumantes e naqueles que se recusam a fumar: na verdade, fumar é ao mesmo tempo um fator de risco para DPOC e um gatilho para asma. Quase 1 em cada 4 italianos fuma (quase 1 em cada 3 pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos) e este número está a lutar para reduzir ainda mais. Além disso, 35-45% dos pacientes com DPOC fumam (apenas 1 em cada 5 nunca fumou) e metade das pessoas com asma são fumadores activos ou arrependeram-se de fumar.

Embora a revisão do SIMI observe que existem evidências de potenciais benefícios na transição do tabagismo tradicional para os cigarros eletrónicos e produtos de tabaco aquecido, há também evidências da sua toxicidade intrínseca e indicações do seu papel no incentivo à iniciação do tabagismo nos jovens. .

Na primeira área, os médicos de medicina interna relatam que a inalação do aerossol do cigarro eletrônico pode causar bronquite (embora menos violenta que a fumaça do cigarro) e que os vapores do cigarro eletrônico são tóxicos para as células (especialmente em líquidos altamente aromatizados), afetando sua proliferação e alterando Seu formato é semelhante ao da nicotina encontrada nos cigarros. Eles também podem estimular a produção de radicais livres de oxigênio, que danificam o DNA e reduzem a vitalidade celular. Bem como aumento da suscetibilidade a infecções respiratórias e agravamento dos sintomas de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.

À luz destes dados, Simi está preocupado com o facto de, graças ao design atrativo e à utilização de aromas que os jovens apreciam, o marketing ser capaz de converter as novas gerações em cigarros eletrónicos, incentivando assim uma abordagem tradicional ao fumo. .

Na verdade, os dados do Istat mostram que o uso de cigarros eletrónicos está a aumentar lenta mas seguramente: se em 2014 havia 800 mil pessoas com mais de 14 anos que os consumiam, em 2021 o seu número passou para um milhão e meio.

A avaliação dos dados da pesquisa de Cowher varia, pois foram apresentados nos últimos dias em coletiva de imprensa promovida por Mariolina Castiglione (Vice-Presidente do Senado) e apresentados aos membros da Décima Comissão Permanente (Assuntos Sociais, Saúde, Público e Privado Setores). Trabalho e segurança social). Este é um documento resumido do Dia Mundial Sem Tabaco 2024 assinado por estudantes, doutorandos e pós-graduados que coordenaram o evento anual do Dia Mundial Sem Tabaco realizado no passado dia 30 de maio na Universidade de Catânia.

“Nossa hipótese – disse Giovanni Li Faulti, diretor da Coherence – é que o uso de dispositivos eletrônicos está associado à pontuação das notícias (índice de avaliação de gravidade da patologia, Sr. Dr.) mais baixo. “Ao avaliar os dados sobre valores de admissão, tempo de permanência no pronto-socorro e desfechos adversos, já podemos constatar, como já está acontecendo no pronto-socorro do Hospital de Catânia, uma importante contribuição para as estatísticas relacionadas ao acesso ao pronto-socorro, tempo de espera, número de internações e diagnóstico específico do paciente tabagista.”

Ricardo Polosa, fundador da Coherence, deu exemplos de dois países com políticas diferentes para reduzir a propagação do tabagismo: “Enquanto a Austrália, dedicada a políticas restritivas nos sistemas de redução de risco, é forçada a recuar nas suas próprias posições, a Nova Zelândia, com a promoção do uso de sistemas livres de combustão “Como ferramentas eficazes contra o tabagismo, reduziram pela metade a taxa de tabagismo, quase eliminando o problema”.

Por outro lado, a Sociedade Italiana de Medicina Interna enfatiza os perigos do “vaping”: “Parar de fumar não é uma tarefa fácil – admite o professor Giorgio Sisti, presidente do SIMI – mas um exame de toda a literatura científica disponível mostra que os cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco aquecido estão longe de serem alternativas seguras. A sua utilização acarreta um risco aumentado de desenvolver asma e/ou doença pulmonar obstrutiva crónica e prejudicar a função pulmonar, em comparação com os não fumadores. Só no caso de um fumador inveterado de cigarros tradicionais que simplesmente não consegue parar de fumar é que a utilização destes produtos alternativos pode ser justificada na tentativa de mitigar os riscos.

Por outro lado, Cowher avalia os benefícios: “Vamos olhar para exemplos virtuosos que produziram resultados tangíveis no combate ao tabagismo e seguir os resultados das evidências científicas e não da ideologia”. Ricardo Polosa observa.

« Aplicar o princípio da redução de danos como ferramenta para reduzir o número de fumadores em Itália – “Poderia ter um forte impacto nos custos do sistema de saúde, especialmente com base nas reformas em curso”, acrescenta Giovanni Li Faulti. Considerando o impacto económico na saúde pública resultante da potencial decisão de alguns fumadores de mudar para produtos não combustíveis representa uma dimensão significativa que pode influenciar os resultados em termos de hospitalizações e custos com pessoal de saúde.