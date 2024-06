Oh Deus, verão! No NUoVO Cuneo para a exposição “Scienza al Nuovo”.

poster

O autor, jornalista científico, escolhe o caminho do humor para falar do período mais quente do ano, mas percebe que hoje mesmo o mais ligeiro cinismo sobre as consequências do aumento das temperaturas não pode ignorar o seu reflexo nas alterações climáticas.

Não só o calor e a pressão baixa, mas também as picadas de mosquito, o trânsito na estrada, a insônia, o carro virando forno e as axilas manchadas, a areia nos maiôs e as sandálias com meias. “Oh meu Deus, verão!” para Adriana Riccomagnonas livrarias a partir de sexta-feira, 19 de abril, para a série Natura Notas versões das coisasé uma coletânea de pequenos ensaios autobiográficos que descrevem os três meses da “bela” estação de quem odeia o verão: 90 ilustrações deprimentes (um para cada dia de verão) para compartilhar suas lutas com risadas suadas.

O autor, jornalista científico, escolhe o caminho do humor para falar sobre o período mais quente do ano, mas tem consciência disso Hoje, mesmo a mais ligeira ironia relativamente às consequências do aumento das temperaturas não pode ignorar o seu impacto nas alterações climáticas; É por isso que ele recorreu à ajuda de um colega jornalista climático e guia de caminhadas ecológicas Franco Borgogno Convidei-o a escrever um posfácio com algumas reflexões para quem não só odeia o verão, mas também quer entender o que está acontecendo e acima de tudo O que ainda pode ser feito (Sim, algo ainda é possível!).