Novo ginásio e parque infantil para as crianças Speroni: “É assim que combatemos o abandono escolar”

Celebração matinal no bairro Speroni por ocasião da inauguração do ginásio coberto e da quadra esportiva ao ar livre da Escola Giuseppe Di Vittorio. A inauguração das novas estruturas – construídas em seis meses e financiadas pelo Fundo Europeu FEDER num montante total de cerca de 350 mil euros – foi realizada pelo Presidente da Câmara Roberto Lagala e pelo Vereador Municipal da Educação Pública Aristide Tamjau, juntamente com a diretora da escola Angela Mirabelli.

O projeto incluiu adequação funcional e integridade do sistema do antigo ginásio escolar (complexo central que abriga as turmas do ensino fundamental e médio): substituição do piso e do sistema de iluminação, instalação de luminárias e construção de uma nova quadra de vôlei. Uma cobertura metálica isolada foi construída sobre a cobertura do ginásio (e de todo o instituto) para isolamento térmico e para evitar intrusões. No espaço exterior da escola foi criado um campo de basquetebol, apoiado por um novo sistema de iluminação.

“Esta administração – afirma o prefeito Roberto Lagala – é caracterizada por muitas obras realizadas e concluídas em determinados momentos e por isso agradeço ao vereador Tamago e sua secretaria pelo interesse e comprometimento que dão às escolas da cidade. outros espaços externos do Instituto Di Vittorio é um gesto concreto aos estudantes e ao bairro Speroni”, afirma o prefeito Roberto Lagala.

“Momentos como o que aconteceu esta manhã – comenta o Vereador Municipal de Educação Pública – representam etapas importantes do árduo caminho que percorremos desde a posse da nossa administração: o compromisso foi cuidar das escolas de Palermo e das suas estruturas que foram destruídos.” Abandonados há muitos anos com uma equipa entusiasmada e com muito empenho, trabalhamos todos os dias neste sentido: desde intervenções em sistemas de aquecimento a sistemas de manutenção, procuramos dar respostas específicas a áreas que exigem factos e presença. A Escola Di Vittorio, onde já intervimos recentemente noutras frentes, poderá agora dar continuidade a este compromisso com dois maravilhosos edifícios dedicados ao desporto e ao lazer, e por isso agradeço particularmente aos funcionários. Colegas das secretarias dos prédios escolares municipais.”

“Em nome de todo o Instituto, gostaria de agradecer à administração municipal pelo empenho e perseverança com que nos acompanha todos os dias no nosso percurso. A abertura destes espaços permitir-nos-á ampliar a nossa oferta formativa, propondo atividades que sejam. também variaram no período da tarde: intervenções importantes que apoiam o combate à pobreza educacional e ao abandono escolar ”, explica Angela Mirabelli, diretora do ICS Di Vittorio.

“Uma celebração maravilhosa esta manhã porque a comunidade escolar do Ics Di Vittorio devolveu espaços internos e externos dedicados aos alunos para atividades esportivas. O evento desta manhã é mais um sinal que a administração está dando a esta área, a área Speroni, que deve ser… “Mais atenção deveria ser dada à contribuição para a sua salvação social.”

O empreiteiro é Farel Impianti SRL de Favara (que subcontratou parte da obra à Solar System srl de Cammarata). A arquiteta foi Roberta Romeo, a coordenadora de segurança foi a arquiteta Brigitta Sanfilippo, e o grupo de projeto, coordenado pela arquiteta Michele Manca, foi formado pelo topógrafo Fabio Giammarinaro – que também foi diretor de obras – e pela engenheira Maria Vita. Seminara, Gaetano Rosso e Giuseppe Pecoraro.