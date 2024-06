O último espelho do maior telescópio do mundo está pronto

A parte final do espelho primário daquele que se tornará o maior telescópio do mundo, o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, do qual a Itália também participa, está pronta. Um avanço na criação deste incrível instrumento científico, com espelho final de 39 metros de diâmetro, com conclusão prevista para 2028. É o último dos espelhos hexagonais e tem aproximadamente 5 cm de espessura e 1,5 de diâmetro. metros, que serão colocados com outros para formar o enorme espelho principal do Elt, o maior telescópio já construído e que já está tomando forma 3.000 metros acima do nível do mar, no deserto chileno do Atacama.

Uma estrutura maciça, semelhante em tamanho ao Coliseu, cujo coração será o espelho primário de 39 metros de comprimento, que consiste num mosaico de 798 espelhos hexagonais mais pequenos, que lembram colmeias. Uma opção que simplifica a implementação e ao mesmo tempo permite a correção de distorções atmosféricas modificando a superfície reflexiva em tempo real. As peças individuais do espelho são feitas de Zerodur, um material vitrocerâmico de baixa expansão desenvolvido na Alemanha pela Schott e projetado para suportar as mudanças extremas de temperatura que podem ocorrer no deserto do Atacama.

Depois de fabricado, cada componente do espelho é cortado em formato hexagonal e polido para remover quaisquer imperfeições de até 10 nanômetros, o que significa que as irregularidades da superfície do espelho serão inferiores a um milésimo de um fio de cabelo humano, e finalmente enviado para o Atacama. A viagem de 10 mil km já foi concluída com os primeiros 70 trechos que em breve serão recobertos por uma camada refletiva de prata e depois preservados aguardando a conclusão da estrutura, cujas obras começaram há algum tempo. O objectivo da primeira luz, ou seja, das primeiras observações para testar o seu trabalho, é o ano de 2028: o ELT será o maior olho do mundo voltado para o céu, pronto para enfrentar os maiores desafios astronómicos do nosso tempo e fazer descobertas ainda inimaginável. .