Ao contrário do chocolate, este é o alimento que combate a tristeza: comê-lo regularmente deixa você de bom humor

O que comemos afeta aspectos da saúde física e mental, contribuindo para a melhoria do humor: eis um alimento que nos faz particularmente bem.

Um estudo recente descobriu que comer um determinado alimento ajuda você a ficar de bom humor. Os pesquisadores ainda estão tentando entender isso Quais componentes da dieta podem ter maior impacto na saúde mental?

Uma alimentação saudável ajuda a melhorar a qualidade de vida, mas pesquisadores e nutricionistas ainda estão tentando entender isso Mecanismos que impulsionam a relação entre alimentação e humor. Destaque os resultados Efeitos da vitamina C na saúde mental Fontes de alimentos integrais podem ser a melhor maneira de obter esses nutrientes. A seguir, vamos conhecer os alimentos certos para o seu humor.

Alimentação e bom humor: a surpreendente descoberta dos pesquisadores

Um estudo recente publicado no British Journal of Nutrition examinou O efeito do kiwi e da vitamina C no bom humor e com que rapidez os participantes experimentam melhorias pessoais. Os resultados mostram que Comer kiwi melhora o humor após 4 dias O efeito na vitalidade foi ligeiramente mais forte do que nos participantes do estudo que receberam suplementos de vitamina C. A fruta faz parte de uma dieta saudável e o kiwi é uma escolha que oferece muitos benefícios à saúde.

Por exemplo, Kiwi pode ajudar na função digestiva Melhorar os níveis de açúcar no sangue e gordura. Contém fibras, potássio, vitamina E e níveis bastante elevados de vitamina C. Esta última é um nutriente essencial que auxilia no funcionamento do sistema imunológico e na cicatrização de feridas. Estudos anteriores indicam isso Suplementos de vitamina C e frutas ricas nela podem ajudar a melhorar o humor.

Neste estudo, os pesquisadores levantaram a hipótese de que a vitamina C pode desempenhar um papel no humor e no funcionamento saudável do cérebro. O estudo revelou isso Aqueles que comeram dois kiwis por dia sentiram significativamente menos fadiga E depressão em comparação com o outro grupo. Eles também sentiram que tinham mais energia. Estas alterações parecem estar relacionadas com a melhoria da ingestão de vitamina C nos kiwis.

O estudo foi realizado com 54 jovens estudantes universitários Homens que geralmente comiam pouca fruta fresca e por esse motivo apresentavam níveis de vitamina C inferiores aos desejáveis. A vitamina C ajuda a ativar uma série de enzimas no corpo Vissers disse que esses elementos melhoram os níveis de energia metabólica e muitos produtos neuroquímicos no cérebro. Isso significa que comer mais pode reduzir a sensação de fadiga e aumentar a energia física e mental.