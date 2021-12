Ao tomar medicamentos, você deve sempre saber o que pode e o que não pode ser tomado. Em particular, tome cuidado com este tempero de inverno onipresente, pois ele pode interagir com alguns medicamentos muito comuns.

A amada especiaria cheira a Natal

Existem alguns aromas que lembram instantaneamente o clima de Natal. Entre estes, destaca-se definitivamente o cheiro a canela.

Na verdade, existem muitas receitas de inverno que se preparam com esta especiaria: do vinho esmagado ao chocolate, e do pão de especiarias à clássica tarte de maçã. Em suma, a canela é onipresente nos meses mais frios!

No entanto, a sua utilidade não se limita à cozinha. Canela também pode ser usada na preparação Uma bela coroa que remove odores desagradáveis: Basta adicioná-lo à lixeira que, de outra forma, iria para a lixeira. Além de O efeito do tratamento de canela nos lábios é incrível!

Portanto, a canela é um tempero útil que tem milhares de utilizações para ajudá-lo a mergulhar no espírito do Natal. Infelizmente, isso não é bom para todos. Aqui quem deve ficar atento ao consumo de canela.

Cuidado com esse tempero onipresente de inverno, pois ele pode interagir com alguns medicamentos muito comuns

Ao tomar um novo medicamento, você deve sempre perguntar ao seu médico se deve evitar algum alimento. Na verdade, nem todo mundo sabe que alguns alimentos muito comuns podem interagir com medicamentos.

É o caso das uvas, por exemplo: Esta fruta do outono, com seus muitos benefícios, pode causar problemas para quem toma certos medicamentos.

Mas este também é o caso da canela. como eles confirmam expertsExistem vários estudos alertando sobre possíveis interações entre a especiaria em questão e os antiinflamatórios não esteroidais. Mas quais drogas pertencem a esta classe?

AINEs também são conhecidos como AINEs. São medicamentos muito comuns usados ​​para aliviar a dor, reduzir a inflamação e baixar a temperatura em caso de febre. Você costuma tomá-los quando está com gripe, resfriado, dor de cabeça ou se tiver um período menstrual doloroso.

Entre os AINEs mais comumente usados ​​estão o ácido acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno e diclofenaco. Alguns também estão disponíveis em forma de gel ou pomada.

Não é necessária receita para muitos desses medicamentos. Portanto, você pode tomá-lo sem consultar seu médico. Mas ainda é importante perguntar sobre as possíveis interações com alimentos ou outros medicamentos. Pergunte ao seu farmacêutico e leia atentamente o folheto informativo.