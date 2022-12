Como um recém-nascido é deixado no hospital por pais que moram na rua e não podem cuidar dele

O bebê nasceu prematuro e agora está sob os cuidados dos médicos do Hospital Melignano, na província de Milão. Os pais decidiram não reconhecê-lo. A história de Sabrina, Michael e seu filho é sobre dois italianos, pelo sentimento de tristeza e injustiça que transmite. Enquanto todos, ou quase todos, se ocupam em festejar o Natal na companhia de familiares, parentes e amigos, este é o Natal O jovem casal foi obrigado a deixar o filho, pois, morando na rua, não tem oportunidade de criá-lo com dignidade. Como é seu filho? Se, por um lado, a história deles causa raiva e tristeza, por outro, preocupam as condições de saúde da criança, que está destinada não só a crescer sem os pais naturais, mas também a nascer prematuramente. A criança nasceu no hospital Vizzolo Predabissi em Melegnano, na província de Milão, onde – após os dez dias exigidos por lei – não foi reconhecido por seus pais, que acreditavam não poder criá-lo com dignidade.

No entanto, o bebê ainda está sob os cuidados dos profissionais de saúde do hospital, que cuidam dele e garantem sua boa saúde, apesar de ter nascido prematuro. A história de Sabrina e Michael Sabrina e Michael, de 23 e 29 anos, moram na rua perto da estação San Donato depois de perderem seus empregos. Eles costumavam trabalhar no norte da Europa, mas quando se tornaram redundantes, começaram a vagar por toda a Europa em busca de um novo lar. Eles não concordam em encontrar abrigo em um dormitório porque não querem ser separados, então dormem em uma barraca. Por isso decidiram deixar o filho no hospital e não expô-lo a uma vida inadequada para uma criança tão pequena. READ Ártico: bombas térmicas subaquáticas - Focus.it “Foi uma escolha responsável”, comentou o procurador do palácio de Milão, Ciro Casconi – “mas ainda persiste a amargura pelo estado de marginalização dos pais jovens”.

