Até 10 de abril de 2023, em Bolonha, acontece uma exposição entre arte e ciência para comemorar os 500 anos de Ulis Aldrovandi

marcação500º aniversário do nascimento de Ulysse Aldrovandi (1522-1605), abriu a Exposição de Arte e Ciência em Bolonha “O Último Renascimento.” Ulisse Aldrovandi e as Maravilhas do Mundo”Aberto ao público De 8 de dezembro de 2022 a 10 de abril de 2023 no Museu Palazzo Poggi (Via Zamboni, 33 – Bolonha.)

Roteiro da exposição Nasceu para acompanhar o visitante numa viagem à descoberta de um episódio do Renascimento tão importante quanto desconhecido, porque é ofuscado pelas obras-primas da arte e da arquitetura reconhecidas por todo o mundo: O despertar das ciências naturais.

Devemos a eles três heranças inesperadas. Pela primeira vez eles foram estudar animais e plantas na natureza, e não apenas livros, por transmissão Os primeiros passos para a ciência como a conhecemos hoje. Eles começaram a reunir os grupos que se tornariam Museus de história natural. Eles fizeram as primeiras fotos reais da natureza, criaram foto da natureza que ainda é nosso. Se os artistas tentaram imitar e superar as obras-primas do classicismo, os filósofos com suas ideias e a literatura humanista, nas últimas décadas do século XVI Ulisse Aldrovandi e um pequeno grupo de naturalistas, médicos e farmacêuticos italianos decidiram rastrear Aristóteles e Plínio, transformando-se de humanistas a cientistas.

Traços da extraordinária história desse punhado de primeiros estudiosos teriam sido perdidos se a Universidade de Bolonha não tivesse sido preservada em suas coleções.e em sua biblioteca, um excepcional legado de objetos, quadros, livros e manuscritos, vinculados tanto ao legado feito à cidade por Aldrovandi, quanto às coleções do Instituto de Ciências posteriormente criado por Luigi Ferdinando Marcelli.

A outra Renascença Na verdade, ele apresenta ao visitante várias “jóias” que foram preservadas pela alma mater, e em sua maioria nunca antes mostradas, incluindo o Cosby Code, um dos treze códigos pré-colombianos deixados no mundo, alguns dos primeiros mapas do mundo conhecido, volumes com ilustrações de Aldrovandi e, claro, a coleção naturalista do grande estudioso bolonhês, a única que chegou até nós quase inteiramente, assim como a maior, mais importante e melhor -conhecido de seu tempo. Com eles estão objetos e obras de arte de importantes museus italianos, como a Accademia Carrara em Bergamo e a Galleria Spada e Museo delle Civiltà em Roma, juntamente com apresentações de vídeo imersivas e instalações digitais.

O percurso da exposição parte do “choque cultural” que se seguiu à descoberta do Novo Mundo. O livro narra a transição do estudo dos livros dos antigos para o estudo empírico da natureza, mas também fala do contínuo fascínio medieval e renascentista pelo fantástico e pelo brutal. Ele mostra o nascimento e as realizações da primeira temporada de ilustração natural e científica. Discute a “descoberta” da humanidade nativa americana. Ele então reconstruiu o Aldrovandi House Museum, finalmente seguindo o desenvolvimento das ciências da vida revividas nos séculos seguintes pelo “Wunderkammer” com alguns dos objetos mais extraordinários preservados nas coleções da Universidade de Bolonha. É ‘empilhado’ da história de um guia de áudio em que o curador acompanha pessoalmente o visitante de um objeto a outro, nos vestígios do passado e na descoberta das raízes do presente. Para ver como, desde os tempos antigos, começamos a ser modernos.

Robert Balzaniprofessor em sua alma mater e presidente do Sistema de Museus Universitários, a exposição é patrocinada João CarradaEspecialista em comunicação acadêmica e patrimônio cultural, com assessoria acadêmica de professores Giuseppe Olmi e David Dominici da Universidade de Bolonha.

A outra Renascença É o evento principal do programa mais amplo Quinhentos anos de comemorações Desde o nascimento de Aldrovandi promovido pelo sistema de museus universitários e pela biblioteca da Universidade de Bolonha. Coincidindo com a abertura da exposição ao público, será possível assistir a uma gratuitamente Espetáculo noturno de vídeo cenográfico dedicado ao "Teatro da Natureza" Ilustrado por um estudioso bolonhês na Piazza Antonio Scaravelli. O vídeo será exibido em episódios Todos os dias, de 8 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, das 18h às 24h.