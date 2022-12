Relato de ortopedista e ex-funcionário da Apss: “Por isso sou catador de moedas” – Trento

trento. Por que deixei S. Chiara e decidi trabalhar como corretor de câmbio? Porque trabalhar lá se tornou insustentável para mim. Havia um clima hostil. E todos os que profissionalmente eram capazes de oferecer mais exibições Osteopatia Isso até recentemente Trabalhou na autoridade sanitária E que ele cobrirá as convulsões em alguns dias O primeiro ponto de intervenção para ortopedia e traumatologia em Saint-Jean-de-Fassa. Também ele, tal como o outro médico que falou ao jornal nos últimos dias, prefere manter o anonimato. “Mesmo que estejam no ambiente – explica – eles sabem muito bem quem são”.

Ele diz que deixou S. Chiara porque havia um clima hostil. Por que ele não chamou seus superiores para relatar a situação?

Eu fiz isso. Mas foi o próprio diretor do hospital que recorreu a ele e depois inverteu a situação e dificultou as coisas. O problema é que os comportamentos de bullying de quem está há muito tempo na empresa correm soltos, e por mais que haja um sinal, ao invés de resolver, tende a botar lenha na fogueira e punir quem reclama . Então, um processo disciplinar foi iniciado contra mim.

Daí a escolha de trabalhar como negociante de moedas.

exatamente. Já tinha trabalhado por turnos tanto em S. Chiara como em Cavalese quando ainda era funcionário da Apss. Turnos especiais no sábado e domingo em um ritmo diferente da hora.

Na decisão pela qual foram atribuídos os turnos de Madonna di Campiglio e Sin Jean de Fassa, fala-se de um total de 96 euros por hora. Então, quanto ele vai ganhar por turno?

O turno que me disseram seria de 10 horas, cerca de mil euros por turno total. Vou trabalhar quase todos os dias de 27 de dezembro a 9 de dezembro. Está provado que podem ser feitos no máximo seis turnos consecutivos, portanto eu teria um descanso a cada 6 dias. Eles também me ofereceram alguns turnos em fevereiro, mas eu não aceitei porque nesse caso eles não me garantiriam a casa de hóspedes onde eu poderia dormir e seria muito difícil ir e voltar.

Então o lucro é muito maior que o salário de um funcionário?

Absolutamente. Três fins de semana de trabalho como freelancer são suficientes para ganhar o contracheque de um funcionário, sem obter um “corte” na disponibilidade, o que é desagradável. Cobram 4€ a hora e podem ligar-te a qualquer hora. Eu estava praticamente sempre disponível, o que era uma armadilha. Além disso, você não precisa lidar com um ambiente insalubre. Depois, há a questão da responsabilidade. Se trabalha como freelancer, responde pessoalmente ao seu seguro em caso de reclamação, mas se sabe fazer o seu trabalho, também sabe como se proteger. Infelizmente, a existência de todos esses freelancers reflete negativamente na qualidade do serviço prestado pelo público porque aumenta o que se chama de medicina defensiva.

Então, quanto ele vai ganhar durante esta temporada de férias?

Calculei cerca de 10 mil euros. Mas esta é uma tarefa que se realiza sobretudo por uma causa económica.

Você estará sozinho no primeiro ponto de intervenção?

Normalmente tenho um técnico de raio-x e uma enfermeira comigo. Falta o radiologista que comunicou os exames e por isso tenho que ver primeiro as fotos, é verdade que todos os dias tenho que lidar com fraturas ou problemas ortopédicos, mas de qualquer forma não sou radiologista.

Você acha que pode voltar a trabalhar na Aps algum dia?

Em S. Chiara ainda que me enfiassem uma faca na garganta. Eles terão que mudar muitas coisas. Existem pessoas em altos cargos que tornaram certos comportamentos “normais”. No exterior, onde trabalhei, existem órgãos que protegem o comportamento interno dos funcionários.

Existe um comitê anti-mobbing aqui também?

Quando me dirigi ao comitê, foi como gritar em um rio caudaloso. Quando relatei o que estava acontecendo comigo, nada aconteceu.

O que aconteceu no departamento de ginecologia, que agora está sendo examinado pelo judiciário, não o surpreendeu?

Quando Caso Badri“Acabei de desistir, então foi muito forte para mim emocionalmente. Só passei pelo que ela passou porque tinha mais anos de experiência atrás de mim e, portanto, estava mais forte. No entanto, nos últimos meses, vim para trabalho com um advogado que tem me acompanhado na prática.” Meu dia. Nós quatro trabalhávamos em ortopedia pediátrica e no final não sobrou ninguém. Era a carreira dos meus sonhos, um trabalho que eu amava, mas era impossível fazê-lo lá.Agora eu confio em um consultório particular fora do círculo de acordo privado e trabalho em Bolzano e Emilia-Romagna.